El truco de los profesionales para que tu maquillaje dure más tiempo

El maquillaje puede tener un tiempo de duración determinado que se verá afectado por las condiciones de la piel y del clima, por lo que es importante aplicar unos pasos extra en las ocasiones que deseemos que aguante "intacto" varias horas.

Los profesionales del mundo de la belleza, sin importar la marca de los productos, utilizan algunos hacks para conseguir que todo se fije bien al rostro, y pueda aguantar mucho tiempo a pesar del calor, el sudor o las grasas naturales que desprende la piel durante el día.

El truco de los profesionales para que el maquillaje dure

La técnica de los mejores maquillistas, que además puede ser aplicada por cualquier persona, y hace que el maquillaje dure todo el día, es el sellado por capas, que permite fijar cada producto al rostro para que no se corra o evapore.

La técnica de sándwich es perfecta para fijar el maquillaje durante varias horas|Pexels: www.kaboompics.com

También conocida como la técnica de sándwich, requiere de un spray fijador entre cada capa de maquillaje, a diferencia de lo que solemos hacer normalmente, que es colocarlo hasta el final del proceso.

Este spray se deberá colocar incluso antes de poner la base, ya que así actuará como un pegamento suave. También se recomienda aplicar capas finas, evitando saturar la piel y prefiriendo que los productos sean ligeros para permitir que el rostro "respire".

Los polvos traslúcidos deben colocarse en zonas estratégicas, como la nariz y la frente|Pexels: MART PRODUCTION

Tras aplicar la base y el corrector, se debe colocar nuevamente un poco de spray fijador y esperar hasta que se seque antes de colocar los polvos que actuarán como sellador de todo.

Para este último paso, es preferible emplear polvos traslúcidos y realizar el sellado de forma estratégica en áreas como la barbilla, la nariz y la frente, para después colocar nuevamente el spray fijador.

Los profesionales de maquillaje recomiendan humectar bien la piel antes de iniciar el proceso|Pexels: cottonbro studio

Algunas otras de las recomendaciones de profesionales tienen que ver con la preparación de la piel previa al maquillaje, ya que se recomienda que el rostro esté hidratado, pues la piel seca absorberá la base y propiciará que todo se cuartee con el paso de las horas.