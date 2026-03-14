La guía básica que debes usar para escoger el mejor tono de base

Siempre nos pasa que, al momento de escoger nuestro maquillaje por primera vez o al cambiar de marca, puede resultar todo un reto encontrar el mejor tono de base para nosotros, ya que usualmente escogemos colores muy claros o muy oscuros.

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Para que eso ya no pase, te vamos a detallar la guía básica, demostrando algunos consejos que serán de gran utilidad al momento de seleccionar tu cosmético. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo escoger el color de base correcto?

Es usual que a muchas de nosotras se nos complique escoger el mejor tono de base, ya que fácilmente podemos seleccionar tonalidades muy claras y oscuras para nosotras. Por lo que se recomienda hacer los siguientes pasos de la guía básica:

Identifica en qué rango de tono estás, los cuales se dividen en “fair”, “light”, “light beige”, “beige”, “medium brown” y “dark brown” (del más claro al más oscuro). Al escoger la nueva base, dirígete al rango que hayas escogido. Identifica tu subtono. Si tus venas son entre azules y moradas, eres fría; si se ven verdes, eres cálida; y si no se identifican tanto los tonos, entonces eres neutra. Una vez que escojas las mejores opciones, toma un poco del producto y aplícalo entre tu mandíbula y el cuello; observarás qué tan certero es el tono. En caso de no poder aplicar el producto, puedes acercar el envase para verlo frente a un espejo.

¿Qué pasa si utilizas una base más clara?

Se recomienda que, al momento de escoger el mejor tono de base, busquemos aquellas tonalidades que fácilmente se fusionen con nuestra piel, incluso que parezca que, al momento de difuminar, desaparezca la marca.

El usar un tono muy claro nos va a provocar que se vea más textura, sobresaltando las imperfecciones que tengamos en nuestro rostro, además de darnos un aspecto de enfermedad, por lo que debemos tener cuidado al momento de usarlo, provocando el “efecto fantasma” en la piel. Usa la guía básica que te recomendamos para tener una mejor selección.