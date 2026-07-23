MasterChef 24/7: 5 diseños de uñas inspirados en la cocina que querrás lucir

La pasión por la cocina también puede reflejarse en los pequeños detalles, y el nail art es una de las formas más creativas de hacerlo. Desde frutas hasta platillos icónicos, los diseños de uñas con temática culinaria se han convertido en una tendencia que conquista las redes sociales Si eres fan de MasterChef 24/7 y amas todo lo relacionado con la gastronomía, estas cinco ideas pueden inspirar tu próxima manicura.

Los 5 diseños de uñas inspirados en una cocina como la de MasterChef 24/7

Los diseños de uñas inspirados en la cocina demuestran que la creatividad no tiene límites. Ya sea con fresas, comida oriental, huevitos estrellados o postres, estas propuestas permiten llevar la pasión por la gastronomía hasta la punta de los dedos y son una excelente opción para quienes disfrutan expresar su estilo de una forma original.

1. Fresas dulces y llenas de color: son una de las tendencias más populares del momento. Puedes optar por una base roja con pequeños puntos blancos que imiten la fruta o combinar uñas en tonos rosa y verde con ilustraciones de fresas en estilo minimalista y combinar con los clásicos cuadros que asemejan las tapas de las mermeladas. Es un diseño fresco, alegre y perfecto para cualquier época del año.

Los diseños con fresas son originales, divertidos y tienen un toque romántico.|Pinterest Cozy Next Aesthetic / RINI

2. Comida oriental con mucho estilo: el sushi, los ramen, los dumplings y hasta los tradicionales palillos chinos pueden convertirse en protagonistas de una manicura única. Este tipo de nail art suele combinar colores suaves con pequeños dibujos hechos a mano, logrando un resultado divertido para quienes disfrutan de la gastronomía asiática.

3. Huevitos estrellados, un clásico irresistible: este diseño también llegó al mundo del nail art para quedarse. Consiste en una base blanca o nude con pequeñas yemas amarillas que simulan este desayuno clásico. Es una propuesta minimalista, tierna y muy llamativa que ha ganado popularidad entre quienes buscan una manicura original sin perder la sencillez.

Es una propuesta con referencia a la cocina minimalista, tierna y muy llamativa.|Pinterest Исупова Наталья

4. Café y postres para las amantes de lo dulce: Tazas de café, croissants, donas, macarons o pequeños cupcakes son algunos de los elementos que pueden decorar las uñas. Los tonos café, crema, beige y pastel ayudan a crear una manicura elegante que recuerda esos momentos de disfrutar un desayuno o una tarde de postres.

Las uñas pueden ser una excelente forma de expresar nuestro amor por el café y los postres.|Pinterest TheAlleyCat / Get Nailspired

5. Frutas y verduras en versión artística: Limones, cerezas, aguacates, zanahorias o jitomates pueden formar parte de un diseño colorido y diferente. La clave está en elegir una base neutra para que los pequeños dibujos resalten sin saturar la manicura. Este estilo es ideal para quienes buscan un toque divertido y lleno de personalidad.

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