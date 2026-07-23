Cynthia Rodríguez presume por primera vez su vientre tras anunciar su EMBARAZO con Carlos Rivera

Este miércoles 22 de julio el mundo del espectáculo fue sacudido por una emocionante y muy felíz noticia ya que Cynthia Rodríguez, ex conductora de Venga La Alegría, anunció que será madre por segunda vez junto a Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de La Academia. Sin embargo, pocas horas después de haber compartido esta información, la cantante se pronunció a través de sus historias de instagram enviando un mensaje a todos sus seguidores.

¿Qué mensaje compartió Cynthia Rodríguez luego de anunciar su embarazo junto a Carlos Rivera?

A través de su cuenta de instagram Cynthia Rodríguez agradeció en un video a todos sus seguidores el amor que le han enviado luego de que anunciara que será madre por segunda ocasión. Además de esto dijo que es una noticia que los tiene muy emocionados y felices. “Qué bonito que ya lo pudimos compartir al fin”, fueron algunas de sus palabras además de que añadió que había sido un día en el que había estado riendo y llorando de felicidad ya que tiene el corazón. Por otro lado, aprovechó para mostrar su “pancita” en un clip que estuvo acompañado del tema “¿Qué significa el amor?”.

Cynthia Rodríguez comparte mensaje tras anunciar su embarazo |Crédito: Instagram: @cynoficial

¿Cómo compartió Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que serán padres por segunda ocasión?

A través de una publicación en redes sociales, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera hicieron oficial que serán padres por segunda ocasión. La noticia la dieron a conocer mediante una imagen en donde se ven las manos de ambos padres así como las de su hijo León. En dicha fotografía hay una manta y un conjunto rosa, lo que inmediatamente dió a conocer que se trata de una niña, misma que tendrá por nombre “María”. “Dios nos ha vuelto a bendecir...Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte...MARIA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos…” fueron algunas de las palabras que acompañaron el post en donde ambas celebridades dieron a conocer la noticia.

¿Cuánto tiempo llevan casados Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Actualmente Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera llevan 4 años como esposos ya que contrajeron matrimonio el 5 de junio en 2022; el evento fue íntimo con sus seres queridos más cercanos llevado a cabo en España. Fue el 03 de agosto de 2023 cuando tuvieron a su primer hijo, llamado León. Hoy en día son una de las parejas más queridas por todo el público debido al gran amor que han dejado ver a través de sus redes sociales.