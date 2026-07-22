OFICIAL: Lista completa de invitados de hoy 22 de julio del 2026 de MasterChef 24/7

Constantemente, los espectadores y seguidores de MasterChef 24/7 son sorprendidos, provocando que se mantengan atentos al famoso reality, además de poner a prueba a los cocineros ante cambios de último minuto.

Para hoy, 22 de julio del 2026, se verá la presencia de personalidades únicas. Para que no dejes pasar el tiempo, te detallaremos la lista completa de invitados al programa.

¿Quiénes van a ser los invitados especiales de MasterChef 24/7?

Para el programa de hoy 22 de julio del 2026 en MasterChef 24/7, se espera la llegada de ciertas personas, quienes se encargarán de darle sabor al episodio de hoy. Para que no lo dejes pasar, te detallaremos la lista completa de invitados especiales:



La Bea

Isra

César Castro

Lalo Ruíz

Pablo de Rubens

Rodolfo Vargas

Rahmar

Omar Villalvazo

Seguramente al leer todos los nombres lograste identificar de quiénes se tratan, algunos se han destacado en el mundo de la comedia, mientras que otros son reconocidos comentaristas en los deportes, razón por la que no debes perderte del capítulo para que observes cómo se desarrolla todo. Son personalidades que estarán presentes en el capítulo de hoy, quienes se encargarán de darle vida y sazón a la transmisión, además de que cada uno de ellos se destaca por tener una personalidad única que le dará un punch de adrenalina a la competencia.

¿Quién conduce MasterChef 2026 México?

En el programa de MasterChef 24/7 se cuenta con la presencia de Claudia Lizaldi, quien es la conductora del reconocido reality culinario. Además, se cuenta con la participación de Leslie Gallardo, influencer que se ha convertido en la host digital en las redes sociales y en el área digital del programa.

Para que seas testigo de la lista completa de invitados especiales hoy 22 de julio del 2026, no te pierdas el episodio; recuerda que puedes ver la transmisión en vivo desde las 8:30 en Azteca UNO. O si te perdiste del capítulo, puedes sintonizarlo en la plataforma de DisneyPlus. Cuéntanos, ¿qué opinas de los invitados?