Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del Miércoles 22 de julio 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

La primera semana de Survivor México La Reliquia en Llamas ha estado llena de emoción desde el primer día. Tras dos episodios cargados de exigentes circuitos, estrategias y el nacimiento de las primeras alianzas, las tribus Jaguar y Halcón ya comenzaron a vivir momentos de tensión. Los desacuerdos dentro de los equipos empiezan a hacerse evidentes y la presión por mantenerse en la competencia crece con cada desafío. Ahora, todo apunta a que este miércoles será un episodio decisivo, pues los sobrevivientes enfrentarán el primer Consejo Tribal, donde una de las tribus deberá tomar la difícil decisión de votar por uno de sus integrantes. Además, la lucha por la primera Inmunidad Grupal elevará aún más la intensidad de una temporada que apenas comienza y ya promete grandes enfrentamientos.

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Horario y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas

No te pierdas un nuevo episodio de Survivor México:La Reliquia en Llamas este miércoles 22 de julio a las 6:30 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la transmisión completamente gratis y en vivo a través del sitio web y la app de TV Azteca.

¿Cómo están separadas las tribus?

En esta nueva temporada, los 16 sobrevivientes quedaron divididos en dos equipos:

Tribu Halcón

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Tribu Jaguar