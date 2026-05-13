6 hábitos que te ayudarán a alargar la vida de tu mascota

Cuando tenemos una mascota en casa, como dueño buscamos darle el mejor estilo de vida, con la finalidad de que pueda permanecer con nosotros durante varios años en perfectas condiciones. En la actualidad, ya se sabe qué hábitos podemos incorporar en su rutina para poder alargar la vida de los peludos por varios años.

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Te detallaremos en qué consisten para que lo puedas intentar; son muy sencillas de hacer, además de poder lograr una diferencia real en su longevidad.

¿Qué puedo hacer para alargar la vida de mi perro?

Para alargar la vida de tu mascota, es posible lograrlo al implementar 6 hábitos base, con los que lograremos que tenga un mejor envejecimiento. Para lograrlo, hay que hacer las siguientes recomendaciones con constancia para poder observar un impacto real:

Ejercicio regular y ser constante en su rutina: Los paseos a ciertos horarios les ayudan a disminuir su estrés, además de tener un comportamiento sano en las casas. La actividad les ayudará a mantener un peso saludable.

Socialización: Mantener un buen contacto con otros perros y personas permite que pueda disminuir su ansiedad y agresividad, además de prevenir el aburrimiento y la depresión.

Esterilización o castración: Reduce el riesgo de padecer cáncer o padecimientos en el aparato reproductor; además de evitar peleas o accidentes, también previene la presencia de camadas inesperadas.

Alimentación adecuada: Dar croquetas que sean acordes a su edad y tamaño. Las dietas de “moda” deben ser consultadas con los médicos para evitar desequilibrios.

Veterinario periódicamente: Esto ayudará a hacer chequeos constantemente, logrando prevenir y atender a tiempo enfermedades. Mantén actualizado su calendario de vacunas.

Cuidado dental: Previene enfermedades e infecciones; procura usar equipo que sea para mascotas; el aplicar pasta dental o cepillos de humano puede generar problemas.

¿Qué hacer cuando tu perrito ya está muy viejito?

Cuando tu mascota ya es más grande, hay que ser más cuidadosos con ellos, ya que fácilmente pueden sentirse aislados y tristes. Mantén y aumenta tu cariño hacia ellos; igualmente, haz lo posible por mantener sus juegos.

En el tema de paseos, procura que no sean mayores a 30 minutos, y mantén su limpieza dental. Además, no olvides hacer más visitas al veterinario para que ante cualquier enfermedad sea atendido. Con todos los tips y hábitos anteriores vas a alargar su vida notablemente.