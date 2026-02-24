Los 5 hábitos cotidianos que te hacen subir de peso y no sabías

Aunque una buena alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantenernos saludables, es real que hay hábitos cotidianos que pueden ser perjudiciales para la salud, puesto que son capaces de aumentar la probabilidad de subir de peso, información que seguramente no sabías.

Para que comiences a cuidar de tu salud, te detallaremos cuáles son esas acciones que debes evitar, pequeños cambios que serán fundamentales para mantener tu bienestar.

¿Qué hábitos me hacen subir de peso?

Hay hábitos cotidianos que a simple vista parecen inofensivos, pero que en realidad son perjudiciales para la salud. Por lo que es importante evitarlos, debido a que aumentan la probabilidad de subir de peso; seguramente algunos de ellos los haces y no sabías el daño que pueden generar:

Dormir mal o poco es un factor perjudicial para la salud; se genera grelina, que es una hormona que estimula el hambre, por lo que a la mañana siguiente tenemos mayores ingestas de alimento.

Comer muy rápido y no masticar bien los alimentos es perjudicial, debido a que el cerebro no recibe las señales de que estamos satisfechos, generando que comamos en exceso.

Uno pensaría que al saltarte comidas es mejor, pero no es así, debido a que el metabolismo se hace más lento y que a la siguiente comida tenemos mucha hambre.

Consumir en exceso bebidas o alimentos ‘light’ es dañino.

La vida sedentaria, situación que muchos de nosotros experimentamos, pasando largas horas dormidos o sentados. Así que procura hacer ejercicio al día para quemar calorías y fortalecer tus músculos.

Son hábitos cotidianos que muchos hemos cometido, ya sea por nuestra falta de tiempo o por otros factores, pero es importante cambiarlos para que eso no nos haga subir de peso; seguramente son acciones que no sabías el daño que te podrían generar.

¿Qué es lo más rápido para bajar de peso?

Es fundamental aclarar que bajar de peso no es fácil y rápido; para obtener buenos resultados, se necesita la constancia para que, después de algunos meses, se puedan ver efectos. Aunque el ejercicio es factible, debemos incorporar otras acciones para mejorar. Opta por incorporar las recomendaciones de Mayo Clinic: