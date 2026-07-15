3 hábitos para poder atraer la energía positiva

El mundo en el que vivimos a veces no nos permite poder estar constantemente con una energía positiva. Esto se debe al estrés, las preocupaciones, la economía, entre otras circunstancias.

Ante esto es que los especialistas recomiendan poder llevar a cabo algunos hábitos saludables que marcarán la diferencia a la hora de afrontar la vida diaria. Cabe destacar que la energía positiva se relaciona con una actitud mental optimista, pero también con acciones que favorecen el equilibrio entre cuerpo y mente.

¿Cómo atraer la energía positiva?

Practica la respiración consciente

Si bien respiramos automáticamente, es necesario prestar atención a la manera en la que lo hacemos. Cuando se respira profundamente se puede oxigenar mejor el organismo, liberar tensiones y reducir los niveles de estrés acumulados durante el día.

Se recomienda dedicar 5 minutos diarios a poder inhalar lentamente por la nariz y exhalar con calma para despejar la mente, recuperar la concentración y favorecer una sensación de tranquilidad.

Regálate una siesta breve

Otro hábito se debe llevar a cabo en la mitad de la jornada ya que una siesta corta ayuda a recuperar energía. Se recomienda descansar entre diez y veinte minutos para ayudar al cerebro a procesar mejor la información, mejora la memoria y favorece un estado de ánimo más estable.

La pausa breve permite poder seguir con las actividades con una mayor claridad mental y una actitud positiva.

Practica actos de bondad

Esto es algo que no se tiene mucho en cuenta, pero hacer una simple acción como una sonrisa, el agradecer, ceder asiento, entre otros, generan una sensación de satisfacción y fortalecen el bienestar emocional.

Hay estudios que manifiestan que la bondad contribuye a las emociones positivas, fortalece las relaciones sociales y ayuda a reducir el impacto del estrés diario. Si lo conviertes en un acto diario tendrás una actitud más empática y optimista frente a la vida.