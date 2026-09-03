Qué hacer con el espacio bajo la escalera: 5 ideas para aprovecharlo

Uno de los espacios más desaprovechados en el hogar es el que se ubica debajo de las escaleras. El mismo puede quedar sin uso o simplemente convertirse en el sitio ideal para el desorden.

Laura Londoño interpreta a Gaviota en Café con Aroma de Mujer

Con un poco de creatividad puedes transformar ese espacio en un sitio funcional y mejorar la estética del hogar. Aquí te dejamos las mejores ideas para que puedas sacar el mejor provecho al lugar.

¿Cómo aprovechar el espacio debajo de la escalera?

Zona de guardado inteligente

Esta es una de las opciones más comunes y utilizadas. Aquí puedes utilizar armarios empotrados a medida o cajoneras extraíbles que sigan la diagonal de los escalones.

En los cajones extraíbles puedes guardar zapatos, carteras o mochilas escolares. También puedes colocar puertas batientes o corredizas que son perfectas para esconder abrigos de invierno o transformarlo en una alacena / despensa extra para la cocina.

Mini oficina o rincón de estudio (Home Office)

Aquí tenemos una gran opción para quienes trabajan desde la casa ya que pueden aprovechar el espacio para una oficina compacta. Instala un escritorio flotante a medida, suma estantes flotantes verticales para organizar papeles y carpetas.

Ten en cuenta de poder planificar una buena iluminación artificial (como tiras LED o una lámpara de escritorio), ya que suele ser una zona oscura.

Rincón de lectura o relax

Es una gran opción para crear una atmósfera acogedora, puedes diseñar un pequeño refugio de desconexión. Puedes colocar una butaca cómoda o construye un banco de madera con almohadones mullidos.

Instala estanterías a medida para tus libros favoritos, creando una biblioteca personalizada que llene de color el ambiente.

Jardín interior o rincón Zen

En el caso de que tengas un espacio reducido o de difícil acceso puedes colocar plantas para dar vida en ese sitio. Crea un cantero con piedras decorativas, macetas de diferentes alturas y luces cálidas orientadas hacia arriba.

Las plantas que puedes utilizar deben ser aquellas que crezcan en la sombra o con luz indirecta, como los potus, las sansevierias (lengua de suegra) o los helechos.

Barra de tragos o cava de vinos

Por último, tenemos esta opción que es ideal para los amantes del entretenimiento ya que el rincón se puede convertir en un lugar de reuniones sociales. Diseña un mueble bar con soportes para colgar copas, estantes para botellas y una mesada de apoyo.

También puedes colocar una pequeña cava eléctrica para mantener tus vinos a la temperatura perfecta.