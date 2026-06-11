3 máscaras de pestañas para ojos sensibles con tendencia a enrojecer

El maquillaje de ojos puede ser un verdadero desafío cuando estos son demasiado sensibles; cosas como las máscaras de pestañas son capaces de fomentar el enrojecimiento y causar malestar.

Algunas de las características que indican esta sensibilidad son el lagrimeo constante, el ardor inmediato y la tendencia al enrojecimiento de la esclerótica (la parte blanca de los ojos).

Por ello, los expertos en maquillaje recomiendan evitar ingredientes irritantes que desafortunadamente son comunes de encontrar en los cosméticos tradicionales.

Las 3 máscaras de pestañas para ojos sensibles

Fórmula dermatológica

Este tipo de máscaras de pestañas que tienen una tecnología orientada a prevenir la caída suelen priorizar la fijación inteligente del producto para así evitar que el polvo seco se desprenda con las horas.

Funciona porque su fórmula incorpora ceras texturizantes que aportan densidad y volumen sin necesidad de dar múltiples pasadas. Esto reduce drásticamente la fricción sobre el ojo.

Al ser de larga duración o resistente al agua, evita que el producto se derrita o se desmorone a lo largo del día.

Las máscaras de pestañas que debes usar si tienes los ojos sensibles|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Máscaras hipoalergénicas

Son aquellas máscaras de pestañas que tienen aplicadores libres de níquel y están enfocadas en eliminar las alergias por contacto directo con las herramientas de aplicación.

Los pigmentos micronizados y redondeados con los que está formulada evitan abrasión y microarañazos en la córnea.

Mientras que sus cepillos están fabricados con hilos especiales y resinas sintéticas totalmente libres de níquel. Su contenido de cera es extremadamente bajo y posee una biocompatibilidad que no interfiere con la secreción de las lágrimas.

Las mejores máscaras de pestañas para ojos sensibles|Pexels: Maria Camila Castaño

Fórmulas orgánicas e hidrosolubles

Son aquellas máscaras de pestañas que están libres de fragancias, alcoholes secantes y alérgenos comunes. Utilizan una innovadora tecnología de polímeros que envuelve cada pestaña de forma individual, manteniéndola levantada pero flexible.

A pesar de ser altamente resistente a la humedad y al sudor durante el día, su fórmula está diseñada para disolverse y salir fácil con agua tibia, por lo que se evita frotar fuertemente el ojo al desmaquillarlo.

