5 diseños de uñas denim para combinar con tus jeans

Los diseños de uñas denim se han vuelto muy populares, debido al tipo de azul que usan, permitiendo que puedas combinar con tus jeans sin ningún inconveniente. Aunque puedes usar el clásico color liso, es posible implementarlo de diversas formas para darle una apariencia más creativa y colorida.

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Para que las puedas usar, te detallaremos 5 decoraciones diferentes que puedes usar, para dejar de usar los tonos lisos de todos los días; toma nota de las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas denim usar?

Los diseños de las uñas denim se destacan por ser alternativas similares a la mezclilla, siendo una gran alternativa para poder combinar con tus jeans. Para que los puedas usar en la semana, te recomendamos utilizar las siguientes alternativas:

Joyería y mate: Haz un francés con el color de la mezclilla, agrega un efecto mate y encima coloca joyería plateada para darle mayor impacto a tus uñas.

Más sencillo: Agrega el clásico color y en el borde añade unas líneas blancas, con las que vas a simular la costura de la mezclilla.

Con estrellas: Sobre el color azul, añade estrellas formadas con líneas amarillas; va a parecer que tienes un diseño de tela sobre tus manos.

Algo liso: Si no eres fan de los diseños extravagantes, no te preocupes; en esos casos te recomendamos usar el azul de la mezclilla y agrega un top coat ultra brillante.

Decoraciones en mate: Sobre el color azul mate, encima en algunas uñas, añadimos una cruz negra en mate o de terciopelo.

¿Qué es mejor, tener uñas largas o cortas?

Es una pregunta que en muchas ocasiones nos hemos realizado, pero la realidad es que no hay una respuesta correcta, ya que todo dependerá de tu comodidad y las actividades que realizas en el día.

Aunque las uñas largas son una gran opción para estilizar tus manos y hay más margen para hacer decoraciones más creativas, considera que requieren de mayor cuidado, ya que ciertos factores pueden favorecer su ruptura, mientras que las uñas cortas no son tan exigentes en cuidado.

Escoge tu opción favorita para que puedas usar los diseños de uñas denim, un estilo juvenil ideal para quienes no desean pasar desapercibidas con su manicura y con los que vas a combinar tus jeans.