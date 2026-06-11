Cómo hacer uñas con joyería en casa

Las uñas con joyería son una gran alternativa para quienes adoran llevar una manicura diferente, además de tener la posibilidad de hacer algún diseño minimalista o maximalista, adaptando los materiales al gusto de las personas.

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Para que puedas hacer ese estilo desde tu casa, te detallaremos todo lo que vas a necesitar y los pasos que debes cumplir para tener una gran adherencia, haciendo que luzcan increíbles y duren más tiempo.

¿Cómo hacer tus uñas con joyería?

Podría parecer difícil, pero no lo es; solamente hay que ser cuidadosas al momento de hacer uñas con joyería, para que los accesorios se mantengan bien y por más tiempo. Para ello usaremos la técnica de @hamiinails, por lo que vas a adquirir lo siguiente:

Ruber.

Lámpara UV/LED.

Pincel para detalles.

Top Coat.

Los dijes, joyería o charms que quieras aplicar.

Al tener todo lo anterior, y al aplicar el color que queramos, podemos hablar con calma sobre los elementos que necesitas para hacer la aplicación de joyas desde casa. Realiza lo siguiente:

Con un ruber, aplicaremos una pequeña gota sobre la uña, específicamente donde vayamos a colocar la decoración. Curamos en la lámpara UV/LED por 4 segundos. Con delicadeza colocamos la decoración; nuevamente curamos bajo la lámpara por 60 segundos. Para agregar el top coat al diseño, no lo agregues a la joyería; con un pincel más pequeño, aplica la capa transparente sobre la uña y en los bordes de la piedra que colocaste.

¿Qué se pone antes de poner el esmalte semipermanente?

Si a tus uñas con joyería quieres aplicar un esmalte semipermanente de color, se recomienda previamente limar la superficie con una lima buffer, limpiar el polvo con acetona, agregar el deshidratador (se seca con el aire), añadir una capa de base coat que se seca en la lámpara por 60 segundos y, finalmente, añadir el color que queramos.

Con todos los tips anteriores lograrás hacer una manicura de impacto desde casa; recuerda que, si es tu primera vez haciéndolo, debes ser paciente para tener un buen resultado. Inténtalo y embellece tus manos al instante.