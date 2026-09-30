Despídete de las chinches de cama en otoño con estos métodos caseros

Con la llegada de las bajas temperaturas es que las chinches comienzan a buscar un refugio en las casas. Uno de sus lugares preferidos es la cama. Cabe destacar que estos insectos buscan espacios estrechos y protegidos donde permanecer hasta que mejoren las condiciones del exterior.

Octavio Elizondo y el Equipo de Extranormal enfrentan extrañas presencias en una finca

Recurrir a un insecticida no es una de las respuestas más eficaces por lo que se recomienda la prevención, la eliminación cuidadosa y el control de los escondites. Aquí te vamos a contar sobre la manera de eliminarlas.

¿Cómo eliminar las chinches de cama?

Es importante que revises los marcos de puertas y ventanas, los huecos, etc. Si tienes grietas puedes sellarlas con masilla mientras que las tiras de estanqueidad ayudan a cerrar el espacio inferior de las puertas.

Otro de los pasos de prevención es que las mosquiteras se encuentren en buen estado. Los marcos de las persianas merecen especial atención porque ofrecen espacios estrechos y protegidos donde estos insectos pueden esconderse.

Si encuentras algunos puedes quitarlos con guantes, pero no los aplastes porque liberan un olor intenso. También puedes aplicar una aspiradora, pero procura vaciar el depósito cuanto antes después de recoger los insectos.

Las chinches son muy molestas.|Canva

También puedes utilizar agua con jabón para platos. Si ya encontraste estos insectos en tu cama puedes usar fundas especiales diseñadas y probadas contra estos insectos, que deben mantenerse durante un año sin roturas.

La ropa de cama, las mantas, las colchas y las prendas que hayan estado en contacto con el suelo deben lavarse y secarse regularmente. La cesta de la ropa sucia también puede convertirse en un escondite, por lo que conviene limpiarla durante el proceso.

Es decir que lo más importante para combatir las chinches son la prevención y la intervención cuidadosa ya que son las herramientas más eficaces. Ten la precaución de sellar los accesos, eliminar escondites, revisar objetos y actuar con métodos adecuados.