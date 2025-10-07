Esta es una playa mejor que Cancún y donde no encontrarás sargazo

Si estás pensando en elegir un lugar para pasar un buen momento y así también alejar el estrés, pues hay una playa paradisiaca que es mucho mejor que Cancún.

En este lugar nunca vas a encontrar sargazos, hay un cenote y una caleta de agua azul. Te vamos a contar todo lo que tienes que saber para planearlo como destino turístico.

¿Cuál es la playa que supera a Cancún?

El lugar en cuestión es Caleta Tankah que está ubicada en la Rivera Maya, precisamente en Quintana Roo. Es el lugar ideal ya que puedes encontrar naturaleza, cenotes y una playa hermosa.

Cabe destacar que es un lugar muy poco conocido turísticamente, por lo que es ideal para las personas que deciden pasar vacaciones tranquilas y en familias.

Quienes asistan encontrarán una playa con arena suave, donde puedes disfrutar del sol y observar unas hermosas aguas turquesas. El sonido del mar y las palmeras pues sin dudas le dan el toque especial.

No es todo lo que ofrece este lugar, ya que puedes encontrar un cenote a cielo abierto que se encuentra en el medio de la naturaleza de la selva y que es uno de los atractivos.

Además de todo lo que tiene para ofrecer esta playa, pues aquí no llega el sargazo, que si tiene mucha presencia en las playas que son más populares.

🌊 #Tulum guarda un secreto donde el mar y los cenotes se unen. ✨



En Caleta Tankah, sumérgete en un sistema subterráneo de agua dulce que se conecta directamente con el Caribe y crea una mezcla de corrientes suaves. Explora y protege este sitio, reconocido por su biodiversidad,… pic.twitter.com/EBSp3jAzDk — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 22, 2025

¿Cuánto cuesta visitar Caleta Tankah?

Lo primero que tienes que saber es que Caleta Tankah, es un espacio privado por lo que poder acceder a ellos tiene un valor de 400 pesos por persona. Otra opción es poder hospedarte en las habitaciones que tiene el sitio.

Cuando pagas el acceso, tienes derecho a la entrada a atractivos naturales, incluye regaderas, áreas de descanso en camastros y hamacas, también columpios.

Además podrás tener acceso al club de playa y restaurante, donde con un costo extra puedes deleitarte con deliciosos platillos.

