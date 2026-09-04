Karen Horney, psiquiatra alemana: “La vida sigue siendo un terapeuta muy eficaz”

La psicología es definida por la Universidad Abierta Europea como la rama de la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Por lo tanto, esta disciplina busca describir, explicar y comprender los procesos cognitivos, afectivos y conductuales para promover la salud mental y el bienestar.

¡De lujo! Así celebró Humberto Zurita su cumpleaños número 72

Esa es una de las tantas definiciones que podemos encontrar sobre la psicología y el trabajo de los psicólogos y psicólogas. De todos modos, todas llegan al mismo punto al dejar en claro que su objeto de estudio es la mente humana y trabaja en descifrar el comportamiento.

¿Quién fue Karen Horney?

La teoría que hay en el mundo de la psicología ha sido creada a lo largo de los años por diferentes profesionales entre los que podemos mencionar a Karen Horney. Fue una destacada psicoanalista alemana, reconocida como una de las figuras clave del neopsicoanálisis y pionera de la psicología feminista, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

A diferencia de la corriente ortodoxa de Sigmund Freud, precisan fuentes consultadas, Karen Horney argumentó que los factores sociales, culturales y relacionales influyen en la personalidad y la salud mental mucho más que los impulsos biológicos o sexuales.

Además, entre sus aportes principales se destacan la teoría de la neurosis, las estrategias de afrontamiento, la crítica al falocentrismo freudiano y que fue una de las primeras en teorizar la psicología femenina desde una perspectiva propia.

Karen Horney y una frase para pensar

Dentro del trabajo de Karen Horney en su relación con el campo de la psicología, pueden extraerse algunas de sus premisas que son ampliamente estudiadas. La frase "La vida sigue siendo un terapeuta muy eficaz" es una de sus más celebres y es que con ella sintetiza la capacidad de los seres humanos para crecer y reestructurar su psique a través de la vivencia directa, sin que la consulta clínica sea el único medio para la sanación.

Con esta frase, la psiquiatra alemana dejó en claro que en lugar de ver al individuo como un ser pasivo dependiente del espacio terapéutico, planteaba que el aprendizaje vivencial expone y confronta nuestras defensas y dinámicas neurotizantes. Por lo tanto, estamos ante una premisa con plena vigencia en la actualidad y que encuentra una clara aplicación práctica al complementar la salud mental con el desarrollo continuo.