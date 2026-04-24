5 hermosos diseños de uñas de lunares para la temporada

En esta temporada las uñas a lunares están teniendo mucho protagonismo. Los diseños polka dot son un guiño al pasado, pero que vuelven con estilos renovados, minimalistas y románticos.

Lo interesante de esta técnica es que es muy versátil ya que se puede jugar con los colores, tamaños y distribución. Así es que te vamos a dejar los mejores diseños, pero también puedes experimentar con tu imaginación.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de lunares?

Francesas con lunares en contraste

Las francesas son un clásico que no pasa de moda y se va reinventando constantemente. En este caso te recomendamos una base nude o rosada con puntas delineadas en el color que prefieras y pequeños lunares en contraste (negro o blanco). Es un estilo elegante, limpio y perfecto.

Uñas ojo de gato

Aquí nos encontramos con lunares pequeños en negro que se van distribuyendo de manera estratégica. Se le agrega el efecto ojo de gato para obtener un estilo sofisticado y sin exagerar.

Lunares y flores

Este diseño es infaltable para la primavera. Debes combinar lunares con pequeñas flores en tonos como amarillo o blanco por lo que se crea un efecto romántico y delicado. Es femenino y elaborado.

Polka dots en rojo y rosa

Nos encontramos con un diseño muy divertido. Juega con el rojo y el rosa colocándolos de manera intercalada. Es un estilo juvenil y muy femenino para lucir en estos días.

Uñas de lunares en verde

Por último, tenemos este diseño en el cual se destacan los tonos de verde. Utiliza una tonalidad suave y sofisticada como esta con lunares blancos. Es una idea perfecta para lucir en el día a día.

Estos diseños son realmente interesantes porque te harán lucir elegante en cualquier momento y no son difíciles de replicar en casa.