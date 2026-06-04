Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: por qué se recomienda y para qué sirve

Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela es una práctica que muchos hogares han adquirido por sus efectos, pero pocos conocen su verdadera función, siendo una gran oportunidad para emplearlo en el cuidado del hogar.

Si tú también desconoces por qué se recomienda y para qué sirve, ya no te quedes con las dudas; te detallaremos sus principales funciones y efectos, así querrás empezar a usarlo.

¿Para qué sirve la naranja hervida con canela?

Por un lado, recordemos que ambos cítricos se destacan por tener aceites naturales en su cáscara, los cuales, al ser extraídos, generan un agradable aroma, mientras que la especia se destaca por generar un olor intenso al ser aplicada en platillos o bebidas.

Se recomienda hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela, ya que todos los elementos desprenden sus aromas, los cuales quedan en el agua, para después poder usar sin ningún problema como un aromatizante natural.

Sirve para neutralizar los olores desagradables, en especial de la cocina o de otras habitaciones del hogar; se recomienda para prevenir el uso de químicos o productos comerciales.

¿Cómo preparar el aromatizante natural?

Para que puedas usar el aromatizante natural de cítricos y canela, te detallaremos los pasos que debes hacer junto a las cantidades que debes hacer. Realiza los siguientes pasos:

Pon a calentar un litro de agua. Cuando empiece a hervir, coloca las cáscaras de 2 cítricos y 2 varas. Dejamos la olla destapada con la flama baja y durante 15 minutos. Así permitirás que los espacios se inunden con el aroma cítrico.

Si quieres usar el líquido, es posible; después de hervir las cáscaras de mandarina y naranja con canela, dejamos enfriar completamente para colocarlo en un atomizador. Así podrás rociar el líquido en espacios cerrados, textiles o en los armarios. Para aumentar su olor, puedes añadir algunas gotas de aceite esencial de cítricos. Ya conoces para qué sirve y por qué se recomienda su uso; aplícalo dentro de tu hogar y disfruta de su gran fragancia.