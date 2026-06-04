3 ideas fáciles y creativas para decorar tu casa para el Mundial 2026
Para vivir más de cerca el Mundial de Fútbol, podrás tener en cuenta estas ideas muy sencilals y fáciles de hacer.
Quedan tan solo 8 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y que a diferencia de otras ediciones, se realizará con 48 selecciones, por lo que tendrá el doble de partidos y también con más sedes en donde se realizará la competencia. Por primera vez en la historia, se hará en tres países diferentes, teniendo como anfitrión a Estados Unidos, México y Canadá; y como ya se empieza a sentir la vibra mundialista, te vamos a compartir tres ideas para decorar la casa.
Noticias Hidalgo del 28 de mayo 2026
No hay dudas que el Mundial de Fútbol albergará una gran cantidad de simpatizantes provenientes de todo el mundo que apoyarán a sus respectivos equipos, sumado a que son muchos los que apoyarán a sus equipos desde la comodidad del hogar y respetando sus costumbres. Además, por primera vez en la historia, la competencia se realizará en tres países al mismo tiempo, teniendo como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
Por otro lado, será la primera vez que un país reciba por tercera vez la Copa Mundial de Fútbol y estamos hablando de México, quien además disputará el partido inaugural el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca. Si bien serán muchos los que se harán presentes en el estadio, hay quienes lo verán desde sus casas y por eso, te vamos a dejar tres ideas para decorar tu casa.
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3 ideas para decorar tu casa con la temática del Mundial 2026
- Guirnaldas tricolores: podrás rendirle homenaje al país con hojas de colores y para eso necesitarás de papel resistente o fieltro en colores verde, blanco y rojo; recortar siluetas de camisetas de fútbol o banderines tradicionales; alternar los patrones de los países organizadores a lo largo de un cordón rústico y colgarlas frente a la televisión o en la puerta de ingreso.
- Cancha de fútbol de mesa para botanas: puedes transformar tu mesa de centro o de buffet de comida en un campo de juego interactivo; con materiales como un mantel desechable de color verde y cinta adhesiva blanca; extender el mantel verde sobre la mesa; usar la cinta para trazar las líneas de la cancha y colocar los tazones de papas fritas, salsas y bebidas
- Pizarra de quiniela y predicciones: podrás jugar con tu familia y se emocionen antes de cada partido y necesitas de una cartulina grande y marcadores de tiza líquida; dibujar un fixture simplificado con los partidos del día y dejar un espacio de lado en cada partido para anotar el marcador y así cada uno podrá ir dejando su predicción.