3 ideas fáciles y creativas para decorar tu casa para el Mundial 2026

Quedan tan solo 8 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y que a diferencia de otras ediciones, se realizará con 48 selecciones, por lo que tendrá el doble de partidos y también con más sedes en donde se realizará la competencia. Por primera vez en la historia, se hará en tres países diferentes, teniendo como anfitrión a Estados Unidos, México y Canadá; y como ya se empieza a sentir la vibra mundialista, te vamos a compartir tres ideas para decorar la casa.

Noticias Hidalgo del 28 de mayo 2026

No hay dudas que el Mundial de Fútbol albergará una gran cantidad de simpatizantes provenientes de todo el mundo que apoyarán a sus respectivos equipos, sumado a que son muchos los que apoyarán a sus equipos desde la comodidad del hogar y respetando sus costumbres. Además, por primera vez en la historia, la competencia se realizará en tres países al mismo tiempo, teniendo como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

Por otro lado, será la primera vez que un país reciba por tercera vez la Copa Mundial de Fútbol y estamos hablando de México, quien además disputará el partido inaugural el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca. Si bien serán muchos los que se harán presentes en el estadio, hay quienes lo verán desde sus casas y por eso, te vamos a dejar tres ideas para decorar tu casa.

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