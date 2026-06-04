Estos son los 3 rituales que debes hacer en junio para atraer la abundancia
El Feng Shui recomendó realizar estos tres rituales que serán claves para atraer el bienestar y la fortuna.
El mes de junio ya está entre nosotros, lo que indica que estamos a mitad de año y que muchas cosas han pasado en nuestras vidas, por lo que hay personas que buscarán cambiar un poco su suerte y su vida para el segundo semestre. Por este motivo, es que a través del Feng Shui, este sistema filosófico de origen taoísta que busca la armonía en los espacios y el bienestar, compartió los tres rituales para atraer la abundancia y que deberás hacer.
Antes de comenzar la segunda mitad del año en el mes de julio, es fundamental renovar energías, liberarnos de cargas negativas que pueden estar influyendo en nuestro bienestar. Es por eso, que el Feng Shui, una de las disciplinas más antiguas de todas, compartió el método para lograr atraer la abundancia durante los próximos meses y que serán fundamentales que llevemos a cabo durante el mes que acaba de comenzar.
Noticias Ciudad Juárez del 4 de junio 2026
Por qué el Feng Shui es importante para el hogar
Según el Feng Shui, todo el interior del hogar debe estar ordenado lo mejor posible para garantizar que el Chi o energía vital pueda fluir libremente sin obstáculos, como así también impedir el ingreso de energías negativas que pueden alterar nuestro bienestar. Si lo que estás buscando es atraer abundancia, entonces debes poner en práctica tres rituales para equilibrar la energía del hogar y favorecer un entorno más ordenado y funcional; por lo que te dejaremos cuáles son esos tres rituales que necesitas llevar a cabo.
Te puede interesar: rituales para purificar tu vida
Te puede interesar: ¿Cómo decorar, según el Feng Shui?
3 rituales para atraer la abundancia en junio
- Limpieza y despeje de la energía: de acuerdo al Feng Shui, tendrás que eliminar aquello que obstaculiza la circulación de la energía; y se recomienda hacer una limpieza profunda del hogar o de la oficina. Esto incluye ordenar espacios, desechar objetos que no se utilizan y abrir ventanas para favorecer la circulación del aire
- Distribución adecuada de los objetos: el Feng Shui recomienda colocar espejos que reflejen luz natural o paisajes agradables; agregar plantas saludables y organizar los espacios de trabajo de una manera funcional; lo que contribuirá a la armonía visual y generará la percepción de equilibrio. Debes optar por plantas con hojas redondeadas que se asocian con crecimiento y prosperidad
Activar el área de la abundancia: según esta práctica milenaria, esta zona se encuentra en la esquina posterior izquierda del hogar o de la oficina tomando como referencia la entrada principal. Para que esté activa, deberás colocar elementos que simbolicen la prosperidad como fuentes de agua, recipientes con monedas o figuras asociadas a la buena fortuna
@laailafarias MAÑANA PRIMERO DE JUNIO SE HACE EL RITUAL DE LA ABUNDANCIA 💫 perdón que se los haga así nomas pero no tuve tiempo en todo el día 😩 cualquier duda me avisan ❤️🩹 manifestamos un junio con mucha abundancia 🫶🏼 #abundancia #ritualdelaabundancia #manifestacion #manifestarabundancia #ritual #ritualaguaysal ♬ sonido original - Laila Farias