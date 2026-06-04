Los 5 signos que cerrarán un ciclo doloroso de amor (o dinero) del 5 al 7 de junio

Del 5 al 7 de junio se abrirá un poderoso portal energético que obligará a cinco signos del zodiaco a cerrar ciclos relacionados con el amor y el dinero. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente en su horóscopo semanal, las cartas del tarot revelan un periodo marcado por la liberación emocional, decisiones definitivas y el inicio de una nueva etapa de prosperidad. Estas son las señales que recibirán los signos más impactados por esta energía.

1. GÉMINIS

Géminis es el signo que vivirá el cierre de ciclo más importante durante este portal energético. Las estrellas indican que entre el 5 y el 7 de junio podrías tener una conversación, revelación o encuentro capaz de sanar una herida amorosa que has cargado durante meses. Un ciclo sentimental llega a su fin de manera definitiva. Lo que antes te provocaba dudas, nostalgia o arrepentimiento comenzará a perder fuerza en tu vida. En asuntos económicos también podrías resolver una situación que venía generando estrés financiero. La energía de tu temporada te impulsa a mirar hacia adelante y abrir espacio para nuevas oportunidades en el amor y el trabajo.

2. VIRGO

Las cartas hablan directamente de dejar atrás el pasado y recuperar la estabilidad emocional. Virgo se convierte en uno de los signos más favorecidos para sanar heridas y encontrar respuestas definitivas. Entre el 5 y el 7 de junio experimentarás una profunda claridad mental. Una situación sentimental que parecía no tener solución finalmente encontrará una respuesta. Además, podrías liberarte de una preocupación económica, un trámite pendiente o una carga emocional que te mantenía estancado. La tranquilidad que llega ahora será consecuencia de una decisión madura y necesaria.

Este es el horóscopo de Virgo para junio, según Mhoni Vidente.|(ESPECIAL/Gemini/Canva)

3. PISCIS

Piscis atraviesa uno de los momentos más importantes de transformación personal de todo el año. Cuando aparece esta energía, el destino invita a soltar aquello que impide avanzar y crecer. Una etapa marcada por decepciones amorosas o inseguridades financieras comienza a quedar atrás. Entre el 5 y el 7 de junio podrías recibir señales claras de que una nueva historia está por comenzar. De acuerdo con Mhoni Vidente , el dinero fluye con mayor facilidad y el amor adopta una energía más estable y prometedora. Es el cierre de un capítulo que ya cumplió su propósito en tu vida.

4. ESCORPIÓN

Tu horóscopo habla de claridad mental, definición de objetivos y estabilidad. Estas señales aparecen cuando una persona está lista para terminar una etapa complicada y comenzar una nueva. Durante estos días tomarás una decisión importante relacionada con una relación afectiva o un asunto financiero. Lo que antes te confundía ahora se vuelve evidente. Podrías cortar definitivamente vínculos tóxicos, alejarte de conflictos ajenos o resolver un problema económico que absorbía gran parte de tu energía. El resultado será una sensación de paz y alivio que no experimentabas desde hace tiempo.

5. ACUARIO

Aunque el pasado regresa a tu vida, no necesariamente lo hace para quedarse. Las energías indican que vuelve para darte la oportunidad de cerrar aquello que quedó pendiente de una vez por todas. Entre el 5 y el 7 de junio podrías reencontrarte con una persona, recibir un mensaje inesperado o revivir recuerdos importantes. Sin embargo, más que una reconciliación, las cartas muestran una oportunidad para comprender lo ocurrido y liberar cargas emocionales. También podrías concluir negociaciones, acuerdos o situaciones económicas que llevaban meses sin resolverse. El aprendizaje que obtendrás será mucho más valioso que la nostalgia.