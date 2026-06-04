¿Qué es el tofu? El ingrediente con el que ganó el equipo de Ramahá en MasterChef 24/7

El tofu se convirtió en uno de los ingredientes más importantes del más reciente episodio de MasterChef 24/7, luego de que el equipo de Ramahá sorprendiera al público invitado con una preparación que les permitió quedarse con la victoria. Pero, ¿qué es exactamente este alimento que cada vez gana más popularidad en la gastronomía mundial?

Ramahá y su equipo decidieron utilizar el ingrediente de origen asiático para preparar una mayonesa. La mezcla hizo una combinación ideal con los demás elementos de su poke bowl.

Esto es el tofu, el ingrediente utilizado en MasterChef 24/7 en el reto por equipos

El tofu es un alimento elaborado a partir de la leche de soya cuajada, un proceso similar al utilizado para fabricar queso. Originario de China, este ingrediente es ampliamente utilizado en la cocina asiática y se ha convertido en una opción favorita para quienes buscan alternativas vegetales a las proteínas de origen animal.

Su textura puede variar desde suave y cremosa hasta firme y compacta, dependiendo de su proceso de elaboración. Además, tiene un sabor neutro, lo que le permite absorber fácilmente los condimentos y sabores de los ingredientes con los que se cocina.

Conocido por su versatilidad y alto contenido de proteína vegetal, el tofu se convirtió en el protagonista del platillo ganador del equipo de Ramahá en MasterChef México 2026.|Canva

¿Por qué el tofu es tan popular en la cocina?

El tofu destaca por su versatilidad en la cocina. Puede utilizarse en platillos dulces o salados, prepararse a la parrilla, frito, horneado o incluso en sopas y postres.

Entre sus principales beneficios se encuentran:



Es una fuente importante de proteína vegetal .

. Contiene aminoácidos esenciales para el organismo.

Aporta minerales como calcio, hierro y magnesio .

. Tiene un bajo contenido de grasas saturadas.

Es ideal para dietas vegetarianas y veganas.

El tofu en MasterChef 24/7

Durante el reto más reciente de MasterChef 24/7, el equipo de Ramahá apostó por utilizar el tofu como ingrediente de su preparación en una mayonesa. La elección llamó la atención debido a que se trata de un producto que requiere técnica y creatividad para destacar sus cualidades.

La correcta ejecución del platillo, junto con el equilibrio de sabores y la presentación, permitió que el equipo obtuviera el reconocimiento de los jueces y se llevara la victoria de la jornada.

Para quienes desean incorporarlo a su alimentación, existen diversas formas de prepararlo:



Marinado con especias y salsas.

Dorado en sartén para obtener una textura crujiente.

Integrado en ensaladas y bowls.

Como sustituto de carne en tacos, hamburguesas o guisos.

En licuados, mousses y otros postres.

Su capacidad para adaptarse a diferentes recetas ha hecho que el tofu deje de ser un ingrediente exclusivo de la cocina asiática para convertirse en un alimento cada vez más presente en hogares de todo el mundo.