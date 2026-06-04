Luto en la familia Palazuelos: Muere una de las personalidades MÁS importantes en el ámbito turístico y gastronómico de México

Este jueves el luto se ha hecho presente en la gastronomía mexicana, pues se dio a conocer el triste fallecimiento de Mario Wichtendahl a la edad de 90 años, quien fuera esposo de la chef Susana Palazuelos, una de las figuras más importantes dentro de la industria en México.

El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde en seguida miles de seguidores expresaron sus condolencias, pues Susana Palazuelos y su hijo, Eduardo Palazuelos son dos de las figuras más emblemáticas de Acapulco Guerrero, donde además de la gastronomía, han destacado en eventos sociales.

¿Quién es Susana Palazuelos?

A través de los años, Susana Palazuelos se ha vuelto bastante popular en México gracias a su rol como propietaria y Directora General de Banquetes Susana Palazuelos, una de las empresas de Acapulco más destacadas a nivel nacional e internacional por su trabajo dentro de la industria culinaria.

Con más de 50 años en el rubro, la también tía de Roberto Palazuelos se ha hecho de bastante popularidad, llegando a ser bastante reconocida dentro del estado gracias a su dedicación dentro del área de restaurantes.

Susana Palazuelos es considerada por muchos como la creadora de las bodas al aire libre en México, e incluso ha cocinado para la realeza, como la Reina Isabel II.

¿Quién fue Mario Wichtendahl?

Mario Wichtendahl fue uno de los empresarios más destacados en el ámbito turístico, quien con su legado logró convertirse en una de las personalidades más destacadas de Acapulco, junto con el legado de la familia Palazuelos.

Así despidió Roberto Palazuelos a su tío Mario Wichtendahl

A través de redes sociales, el empresario dedicó unas emotivas palabras a su tío Mario, quién falleció este jueves a la edad de 90 años:

Con profundo dolor despedimos a mi tío Mario hoy en Acapulco, se nos fue al cielo uno de los hombres más rectos y espirituales que he conocido, un ejemplo de vida para toda mi familia un ser humano impecable y de gran corazón que vamos a extrañar mucho, se puede leer dentro de la publicación: