Así puedes cambiarle el ícono a tu WhatsApp por el “modo primavera”

Mientras algunas personas van por la vida con sus teléfonos móviles tal y como lo adquirieron, la gran mayoría decide ponerles su toque personal. Tanto los dispositivos como las aplicaciones pueden personalizarse y con simples pasos.

Por lo general, ciertas fechas, gustos personales, fanatismos, hobbies o deportes preferidos son parte de la elección de muchos usuarios de aplicaciones como WhatsApp. Haciendo uso de una aplicación externa, modifican su ícono tal y como desean.

¿Es posible cambiarle el ícono a WhatsApp?

La consulta sobre la posibilidad que existe de cambiarle el ícono a WhatsApp fue trasladada a la Inteligencia Artificial (IA). Fue Gemini la encargada de precisar que la aplicación de mensajería no lo permite por sí misma pero la modificación puede hacerse fácilmente.

“Es totalmente posible, aunque WhatsApp no tiene una opción ‘oficial’ dentro de sus ajustes para hacerlo”, advierte Gemini. En este punto, la IA hace referencia al uso de una aplicación externa denominada Nova Launcher.

¿Cómo activar el modo primavera?

El "modo primavera" se le denomina a la conversión de clásico ícono de WhatsApp por uno que evoque a las flores de la estación que se avecina. “Lo que realmente hacemos es cambiar la apariencia estética del ícono, ya que WhatsApp no tiene una función nativa que cambie el logo a flores automáticamente”, remarca Gemini.

En este punto, la Inteligencia Artificial ofrece un instructivo de cómo personalizar tu WhatsApp con el "modo primavera":

Consigue tu nueva imagen: lo primero que necesitas es el "disfraz" para tu app.



Busca en imágenes que muestren flores o la flor de tu preferencia. Asegúrate de que la imagen sea cuadrada, que esté en formato PNG y tenga fondo transparente.

Descarga Nova Launcher: Como el sistema original de muchos teléfonos no permite cambiar íconos individualmente, la vieja confiable es usar Nova Launcher.



Descárgalo desde la Play Store.

Configúralo como tu lanzador predeterminado (esto cambiará un poco el diseño de tu pantalla de inicio, pero te da control total).

El cambio de look

