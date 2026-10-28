3 ideas para hacer una alcancía de Sonic

Las manualidades continúan ocupando un lugar fundamental en nuestra vida cotidiana, una práctica cuyo valor trasciende con creces los límites de las aulas escolares y los talleres educativos.

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Actualmente, crear objetos con nuestras propias manos se ha consolidado como una potente vía de expresión personal, una herramienta terapéutica y una excelente alternativa de economía circular.

Manualidades en casa

Es en este marco que, a través del reciclaje de materiales cotidianos y el diseño artesanal, cualquier espacio del hogar puede transformarse en un estudio creativo donde la imaginación cobra forma tangible a través de las manualidades.

Es por eso que grandes y chicos han adoptado esta práctica como un entretenimiento más. Además, muchos proyectos se inspiran en personajes que vemos en la televisión, el cine o que pertenecen al mundo de la literatura o videojuegos.

¿Cómo hacer una alcancía de Sonic?

En torno a lo señalado anteriormente, uno de los personajes que inspiran muchos proyectos de manualidades es Sonic, que debutó en los años noventa como el erizo más rápido del mundo. Su diseño minimalista, su paleta de colores vibrantes y su inconfundible silueta lo convierten en un modelo perfecto para el diseño de manualidades.

Llevar el universo de Sonic al terreno del ahorro cotidiano mediante la creación de una alcancía temática representa una propuesta tan original como funcional. Por lo tanto, a continuación te daremos a conocer 3 ideas creativas para que aprendas a construir una alcancía inspirada en Sonic de manera sencilla y sin grandes gastos:

Alcancía con botella de plástico y goma eva

Materiales: Una botella de plástico de refresco limpia y seca, goma eva (foami) en color azul, blanco, rojo, amarillo y negro, tijeras, pistola de silicona caliente y cúter.

Procedimiento: Corta la botella por la mitad y une ambas secciones dejando un espacio central para ajustar el tamaño deseado del cuerpo de la alcancía. Abre una ranura horizontal en la parte superior para introducir las monedas. Forra todo el cilindro con goma eva azul. Recorta los detalles característicos de Sonic: los ojos unidos en goma eva blanca con pupilas negras, las orejas triangulares, el hocico color piel o blanco, y los zapatos rojos en la base. Para darle el toque definitivo, puedes modelar pequeños anillos dorados en goma eva amarilla para decorar alrededor o simular que el erizo está a punto de atraparlos.

Alcancía geométrica de cartón reciclado

Materiales: Caja de cartón rígido (de zapatos o cubica), papel de regalo o cartulina azul, cartón corrugado, acrílicos (azul, rojo y blanco), pinceles, tijeras y pegamento.

Procedimiento: Utiliza la caja como estructura base y sella las aberturas con cinta, asegurándote de practicar la ranura para monedas en la parte superior. Pinta o forra la caja completamente de azul. En la parte frontal, dibuja o pega una placa circular blanca que simule el rostro de Sonic, pintando sus ojos rasgados y su sonrisa confiada. En la parte superior, añade las icónicas púas puntiagudas recortadas en cartón corrugado y pintadas de azul, dispuestas en abanico tridimensional. Puedes decorar los laterales de la caja con estampados de cuadros dameros blancos y negros, rindiendo homenaje a las clásicas metas de los niveles del videojuego.

Alcancía de lata reutilizada con detalles en porcelana fría o fieltro