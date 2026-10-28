3 ideas para reutilizar botellas de vino

Por lo general en las casas se acumulan botellas de vino que terminan guardados en un rincón o en la basura cuando se hace una limpieza general. Si tienes de estos elementos guardados pues te vamos a contar cómo reciclarlas.

¡Abundancia y sabor! Aprende a preparar lentejas con queso y chile poblano y apapacha a tu familia

Estas botellas están realizadas con vidrio grueso y estético por lo que pueden ser útiles para manualidades. Así es que puedes realizar lámparas ambientales, floreros o un sistema de autorriego.

¿Cómo reciclar las botellas de vino?

Lámparas ambientales con luces LED

La primera idea para reciclar las botellas de vino es poder realizar unas lámparas ambientales. El procedimiento es bastante fácil ya que debes lavar bien la botella y retirar las etiquetas con agua caliente y jabón.

Luego vas a introducir una tira de luces LED de alambre en lo posible que sea las que poseen un corcho falso. Así vas a obtener una iluminación cálida y difusa que puedes colocar en distintos ambientes como terrazas, dormitorios o donde desees.

Estas botellas se ven hermosas.|Pinterest

Floreros rústicos o centros de mesa

Para este caso puedes aprovechar las botellas que poseen color verde, ámbar o simplemente las transparentes ya que combinan muy bien con la naturaleza para crear floreros o centros de mesa.

Si lo quieres realizar deberás dejarlas al natural o decorarlas con hilo de sisal, cuerda de yute o pintura de tiza. Luego procede a llenar la botella con agua hasta la mitad y coloca flores. Es ideal pare centro de mesa de eventos.

Estos son grandes centros de mesas.|Pinterest

Sistema de autorriego para macetas

Por último, puedes fabricar un sistema de autorriego para tus plantas. En este caso deberás llenar la botella completamente con agua. Haz un agujero pequeño en la tierra de la maceta cerca de la raíz. Con rapidez, dale la vuelta a la botella e introduce el cuello firmemente en la tierra profunda.

Esto funciona porque cuando la tierra se vaya secando irá absorbiendo el agua que necesita y la planta se mantendrá hidratada.