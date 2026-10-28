3 plantillas de Bob Esponja para imprimir y colorear
Estas son grandes alternativas de tu personaje favorito para poder personalizarlos de la mejor manera.
Uno de los personajes favoritos de grandes y chicos es Bob Esponja. Este amigo del Fondo de Bikini divierte con sus aventuras y sus personajes que son grandes aliados. Es por esto que te traemos unas ideas divertidas para que personalices a tu personaje de la manera que desees.
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Si te gusta Bob Esponja pues te traemos las tres mejores plantillas de este personaje para que puedas imprimir y colorear de la manera que más te guste. Son imágenes que muestran al personaje en facetas divertidas.
¿Cuáles son las mejores plantillas de Bob Esponja?
Si quieres pintar a Bob Esponja pues te dejamos unas alternativas interesantes para divertirte:
Bob Esponja clásico y sonriente
La primera opción que te dejamos nos muestra a un Bob Esponja que se encuentra lleno de energía con la clásica posición a la que nos tiene acostumbrados. También lo podemos encontrar con una gran sonrisa y haciendo un gesto de saludo con un dedo hacia arriba. Es una opción perfecta y limpia para pintar con marcadores o lápices.
Bob Esponja cazando medusas
También puedes divertirte pintando a Bob Esponja haciendo uno de sus pasatiempos favoritos en Fondo de Bikini que es saltar con su red mientras intenta atrapar medusas flotantes. Esto lo realiza porque puede jugar y divertirse.
Bob Esponja preparando Cangreburgers
Por último, tenemos esta gran alternativa que nos muestra al mejor cocinero del Crustáceo Cascarudo. En esta opción podemos ver a Bob Esponja concentrado y contento haciendo la especialidad de la casa que son las hamburguesas en la parrilla llamadas Cangreburgers.
Un consejo que debes tener en cuenta es que a la hora de imprimir tienes que hacer click sobre la imagen que deseas o mantén presionado el teléfono en caso que lo hagas por allí, la guardas en el dispositivo y la imprimes en tamaño de hoja completa.