3 plantillas de Bob Esponja para imprimir y colorear

Uno de los personajes favoritos de grandes y chicos es Bob Esponja. Este amigo del Fondo de Bikini divierte con sus aventuras y sus personajes que son grandes aliados. Es por esto que te traemos unas ideas divertidas para que personalices a tu personaje de la manera que desees.

Kunno deja a un lado sus diferencias con Ivonne Montero y la consuela tras FUERTE PELEA con Niurka en La Granja VIP (VIDEO)

Si te gusta Bob Esponja pues te traemos las tres mejores plantillas de este personaje para que puedas imprimir y colorear de la manera que más te guste. Son imágenes que muestran al personaje en facetas divertidas.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Bob Esponja?

Si quieres pintar a Bob Esponja pues te dejamos unas alternativas interesantes para divertirte:

Bob Esponja clásico y sonriente

La primera opción que te dejamos nos muestra a un Bob Esponja que se encuentra lleno de energía con la clásica posición a la que nos tiene acostumbrados. También lo podemos encontrar con una gran sonrisa y haciendo un gesto de saludo con un dedo hacia arriba. Es una opción perfecta y limpia para pintar con marcadores o lápices.

Este dibujo es increíble.|Pinterest

Bob Esponja cazando medusas

También puedes divertirte pintando a Bob Esponja haciendo uno de sus pasatiempos favoritos en Fondo de Bikini que es saltar con su red mientras intenta atrapar medusas flotantes. Esto lo realiza porque puede jugar y divertirse.

Cazar medusas es su pasatiempo favorito.|Pinterest

Bob Esponja preparando Cangreburgers

Por último, tenemos esta gran alternativa que nos muestra al mejor cocinero del Crustáceo Cascarudo. En esta opción podemos ver a Bob Esponja concentrado y contento haciendo la especialidad de la casa que son las hamburguesas en la parrilla llamadas Cangreburgers.

Pinta al mejor cocinero de Fondo de Bikini.|Pinterest

Un consejo que debes tener en cuenta es que a la hora de imprimir tienes que hacer click sobre la imagen que deseas o mantén presionado el teléfono en caso que lo hagas por allí, la guardas en el dispositivo y la imprimes en tamaño de hoja completa.