Los maquilladores coinciden: “Si tienes arruguitas, pliegues, líneas de expresión, no apliques el corrector justamente donde tienes la zona oscura, sino un vello por debajo y vete subiéndolo hacia arriba”

Con el paso del tiempo, nuestra piel experimenta un proceso natural de envejecimiento que se caracteriza por la disminución en la producción de colágeno y elastina, la reducción de la regeneración celular y la pérdida de hidratación cutánea.

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De acuerdo con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, a medida que envejecemos, la capa externa de la piel (epidermis) se adelgaza y la elasticidad disminuye, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez y manchas, un efecto que se acelera significativamente por la exposición acumulativa a la radiación solar (fotoenvejecimiento) y a factores ambientales.

Arrugas y maquillaje

Aunque el maquillaje es una herramienta muy versátil y puede emplearse a cualquier edad, cuando nuestra piel muestra líneas de expresión y arrugas cumple una función clave. Los cosméticos no solo sirven para embellecer, sino para revitalizar la apariencia del rostro, devolverle luminosidad y aportar una sensación de frescura y uniformidad a la piel.

La verdadera importancia del maquillaje radica en suavizar las sombras naturales que generan las arrugas mediante el uso estratégico de texturas ligeras, hidratantes y de acabado jugoso, combinadas con una adecuada preparación de la piel. Es en este punto que viene muy bien conocer lo que recomiendan los expertos.

¿Cómo aplicar el corrector?

Diversos maquilladores han volcados sus reseñas, consejos y tips en diferentes plataformas con el fin de instruir a las personas que buscan disimular el desgaste de la piel. Es por eso que los expertos del rubro coinciden en que si tienes arruguitas, pliegues, líneas de expresión, no debes aplicar el corrector justamente donde tienes la zona oscura, sino un vello por debajo y vete subiéndolo hacia arriba.

Los maquilladores aconsejan comenzar preparando adecuadamente la piel para asegurar la durabilidad del maquillaje y sugieren no aplicar la base de forma directa, sino dosificar una pequeña cantidad en el dorso de la mano para trabajar con capas finas y evitar un acabado sobrecargado.

Asimismo, en cuanto a las zonas con líneas de expresión o pliegues, recomiendan evitar colocar el corrector justo encima de la sombra oscura, sugiriendo en su lugar depositarlo un poco más abajo e ir difuminándolo hacia arriba para lograr una cobertura natural sin que el producto se cuartee en las arruguitas. De esta manera, el resultado será óptimo y lograremos un efecto antiage al aplicar nuestro maquillaje.