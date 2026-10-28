“También a mí me gritaste": Así le recordaron a Ivonne Montero que no solo ella es víctima en La Granja VIP

El panorama es cada vez más complicado para el equipo de "Disfuncionales" en La Granja VIP, pues además de que las estrategias no les han salido como pensaban, ahora su unión está en riesgo por la pelea que Ivonne Montero tuvo con Niurka. Y para irse previniendo ante una posible rivalidad, Rafa Mercadante se animó a hablar con ella y fue muy claro al decir que sus actitudes tampoco han sido las mejores todo el tiempo.

Esto porque al conductor de TV no se le olvida que ellos también han discutido y que incluso en una ocasión llegó a gritarle, por lo que le insinuó que no siempre es víctima y que eso no significa que sea mala persona.

"Cuando te has molestado conmigo, tampoco te has dirigido a mí con cariño ni con respeto. Sé que tienes un carácter así y por eso una vez ya te confronté. Las veces a mí también me gritaste, ya no pasó más. Por eso te digo que sabemos que tenemos un carácter fuerte, pero cuando se tiene la disponibilidad, ya está. Solo que creo que ustedes ya lo escalaron", fue el reclamo de Rafa a Ivonne por su negativa a mediar con Niurka en La Granja VIP.

Ivonne Montero le dijo a Rafa Mercadante que la pelea con Niurka fue peor que la que ellos tuvieron|ESPECIAL

Ivonne Montero contradice a Rafa Mercadante y asegura que NUNCA le gritó en La Granja VIP

Con una reacción tranquila, Ivonne trató de explicarle a Rafa que lo que pasó entre ellos no es igual a sus pleitos con Niurka y por eso es que ya no puede seguir siendo su aliada en La Granja VIP. En primer lugar, negó haber gritado de forma explosiva y dijo que solamente le levantó la voz porque no se estaba tomando en serio una dinámica.

"Lo nuestro han sido roces de convivencia, más sencillos. Tampoco te grité, te dije a ti y a Kevyn que ya, solo eso", dijo la actriz mexicana.

Mientras que desde su punto de vista, lo que hizo la vedette al quitar el altar que puso para Fabio Melanitto, su exesposo y padre de su hija, es simplemente imperdonable. Ya que considera que este gesto solo demostró que no la respeta y que es como si se estuviera burlando de su dolor, algo que advirtió, no piensa permitir que se repita y mucho menos por la enemistad del pasado que trataron de olvidar para La Granja VIP Segunda Temporada.