7 ideas de balayage en tono caramelo para mujeres de piel morena; tu pelo se verá sensacional

Estas son las mejores opciones para que puedas lucir un efecto de balayage en tu pelo . Los diseños son variados dependiendo tu tipo de corte o largo de tu pelo. Además si tu tono de piel es morena, definitivamente lucirás espectacular ya que estos diseños te harán sobresalir.

1.- Balayage en pelo con corte en capas: Este efecto se realiza en cortes que incluyen capas. Si tu pelo tiene esta forma sin duda tienes que probar el balayage en color caramelo. Por otro lado, las capas harán que las luces del pelo luzcan y si peinas generando volumen tendrás un cabello muy elegante y sofisticado.

Balayage en capas|Crédito: Pinterest

2.- Balayage en pelo con corte de flequillo: Esta idea es ideal si tienes fleco, ya sea corto o largo debido a que en ambos luce muy bien. Si peinas con tenaza puedes añadir volumen y eso dará un efecto más lindo del color.

Balayage con flequillo|Crédito: Pinterest

3.- Balayage en pelo corto: Esta idea es perfecta si tienes el pelo corto. Si lo planchas u ondulas se verá increíble. Puedes elegir tonos caramelo claros o incluso un poco oscuros.

Balayage en pelo corto|Crédito: Pinterest