¿Lupita Villalobos no podía caminar? Mamá de la influencer comparte conmovedoras fotografías desde el hospital

A casi un día de que se anunciara su cancelación para el evento Supernova Génesis 2026, Lupita Villalobos parece estar mejorando su condición de salud y ha demostrado en todo momento un buen ánimo. Su mamá, Guadalupe Beltrán, publicó en Instagram algunas imágenes de la recuperación que está teniendo la integrante de "Las Alucines".

"Mi hija ya puede caminar un poco más y soporta mejor la luz", escribió Guadalupe Beltrán durante la mañana de este martes 21 de abril. "Vamos poco a poco muñeca. Hoy despertaste mucho mejor".

En las imágenes, se ve a Lupita Villalobos caminando por los pasillos del hospital con ayuda de personal de salud. Lleva puestos lentes oscuros, pues al parecer la influencer estaría experimentando mayor sensibilidad ante la luz.

En los últimos días, la mamá de Lupita Villalobos ha permanecido a su lado en el hospital y ha compartido actualizaciones sobre su salud, así como pedido oración a los fans de la influencer. También se ha visto en imágenes a José Luis, esposo de Lupita, y a Kass Quezada.

"La mejor de las vibras para Lupink", escribió "Quesito" Quezada para su compañera de podcast y mejor amiga en la sección de comentarios de la publicación que hizo Guadalupe Beltrán. "Sabemos que saldrá de esta como la guerrera que es".

Por qué Lupita Villalobos está hospitalizada

Luego de sufrir fuertes dolores de cabeza el fin de semana pasado, Lupita Villalobos fue hospitalizada y le diagnosticaron un hematoma subdural. De acuerdo con MedlinePlus, se trata de una acumulación de sangre entre la superficie y la cubierta del cerebro (la segunda, conocida como duramadre), que requiere atención médica de emergencia; provoca síntomas como somnolencia, dificultad con el equilibrio, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, problemas de visión y convulsiones.

Debido a esta condición de salud, la integrante de "Las Alucines" no recibió autorización para participar en la pelea que ya tenía programada con Kim Shantal dentro del evento Supernova Génesis 2026.