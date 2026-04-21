8 tonos de uñas que le quedan perfectos a los pies morenos
Los detalles sí hacen la diferencia en la imagen y cuando se trata del pedicure, es imprescindible apostar por diseños de uñas que favorezcan al tono de piel.
Elegir el color correcto de uñas puede transformar por completo tu look, en especial cuando se trata del pedicure para lucir con sandalias o zapatos abiertos. En estos casos, lo mejor es apostar por esmaltes que se fusionen bien con el tono de tu piel, como por ejemplo los colores que mejor le van a las morenas por cómo contrastan y les aportan brillo.
¿Qué diseños de uñas se ven bien en morenas? 8 modelos que quedan perfecto para el pedicure
- Blanco lechoso tipo glaseado. La técnica de las "milky nails" es una de las tendencias de belleza que dominarán en 2026 y no es para menos, pues se trata de una alternativa sofisticada que combina muy bien con todo y le sienta espectacular a la tes morena.
- Rojo clásico con toques anaranjados. Los diseños de uñas rojas nunca fallan y hay una infinidad de versiones para cada tono de piel. En el caso de los pies morenos, los barnices rojos con subtono anaranjado son la mejor opción.
- Verde tipo aceituna. Otro de los colores que tienen muchas variaciones para elegir, es el verde, que en la primavera 2026 se posiciona como uno de los favoritos para el "nail art" pensados para morenas. Una idea que te encantará es el verde olivo, muy similar a la apariencia de las aceitunas.
- Azul metalizado. En caso de que quieras que los pies sean protagonistas de tu imagen, entonces el azul metalizado se volverá tu preferido. Este es uno de esos esmaltes que combinan elegancia con modernidad, pero sin verse saturados.
- Terracota brillante. Aunque se parece un poco al rojo, el terracota es un tono que brilla por sí mismo y que es buenísimo para un pedicure moderno. El secreto para que se vea impecable consiste simplemente en dar una pasada de brillo.
- Coral intenso. Si tienes un viaje a la playa en mente y buscas inspiraciones de diseños de uñas que se van bien con la piel bronceada, el coral vibrante es la alternativa ideal. Este color tan llamativo resalta más con el sol y no queda exagerado.
- Nude tipo marfil. Los colores nude no tienen que verse aburridos si se saben usar con estilo y para el pedicure quedan preciosos en su versión tipo marfil. Y una de las ventajas de estos modelos es que estilizan los pies sin esfuerzo y harán que tus looks luzcan mejor.
- Dorado con baño de glitter. Cuando se trata de diseños de uñas en tendencia, el brillo nunca es suficiente y siempre es un gran aliado para mejorar cualquier estilo. Por ejemplo, los pies morenos se ven espectaulares con barnices dorados que lleven glitter incluido.