8 tonos de uñas que le quedan perfectos a los pies morenos

Elegir el color correcto de uñas puede transformar por completo tu look, en especial cuando se trata del pedicure para lucir con sandalias o zapatos abiertos. En estos casos, lo mejor es apostar por esmaltes que se fusionen bien con el tono de tu piel, como por ejemplo los colores que mejor le van a las morenas por cómo contrastan y les aportan brillo.

¿Qué diseños de uñas se ven bien en morenas? 8 modelos que quedan perfecto para el pedicure