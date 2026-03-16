Los 7 mejores consejos para acabar con el cabello seco

Durante la temporada de primavera-verano, el cabello seco suele ser un problema que no hay que dejar pasar por alto. Esto debido a que la exposición al Sol destruye la queratina y deshidrata la hebra, las repercusiones negativas a la salud del pelo aumentan si se va al mar o a la alberca.

Por ello, expertos en la materia han compartido algunos de sus mejores consejos para poner fin a la resequedad y lucir un cabello humectado, impactante y saluable. Incluyendo acciones de prevención y otros remedios y mascarillas naturales.

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Los 7 consejos para acabar con el cabello seco

Lavado espaciado

En algunas cabelleras funciona espaciar el tiempo que transcurre entre uno y otro champú. Esto debido a que lavar el cabello diariamente puede eliminar el sebo natural que lo mantiene hidratado. También es importante utilizar el jabón adecuado para tu tipo de melena y de preferencia, fórmulas que no tengan sulfatos.

Acondicionador estratégico

En el cabello seco, es necesario el acondicionador en cada lavada para así sellar la cutícula. La estrategia está en solo aplicarlo de medios a puntas. Incluso algunos acondicionadores se pueden aplicar minutos antes de meterse a bañar como si fuesen una mascarilla.

Aplicar mascarillas y acondicionador previene el cabello seco|Pexels: cottonbro studio

Agua fría

El agua muy caliente deja el cabello poroso y opaco, por lo que lo ideal es bañarse con agua más templada.

Tratamientos semanales

Puedes aplicar un humectante de más densidad una vez por semana para que tu cabello absorva los nutrientes de esa mascarilla sin saturarse.

El cabello seco necesita cortarse caa seis u ocho semanas|Pexels: Bennie Lukas Bester

Protégelo

Generalmente, el cabello seco es ocasionado por la exposición al sol y al calor, por lo que se recomienda utilizar protectores o sombreros.

El cabello seco debe protegerse del calor de las planchas o pinzas|Pexels: Engin Akyurt

Uso de aceites

Los aceites de argán, coco y jojoba actúan como barrera y retienen la humedad dentro del tallo capilar.

Prevén la resequedad

Lo mejor es prevenir el cabello seco antes de que se convierta en un problema. Una vez cada seis o cada ocho semanas deben cortarse las puntas para evitar que estas causen más orzuela. También puedes cubrirlo con satín o seda al dormir para evitar la fricción.