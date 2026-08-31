4 ideas crochet para decorar las plumas con tus personajes favoritos de Toy Story

En la actualidad hay una gran variedad de ideas de crochet que puedes hacer, en especial si eres fan de Toy Story, contando con manualidades para todos los gustos y las opciones. Si estas aburrido del bolígrafo de siempre, no te preocupes, te detallaremos 4 opciones que puedes hacer para decorar las plumas con sus personajes favoritos, así que toma nota de todas las alternativas que te vamos a compartir.

4 ideas para decorar las plumas con personajes de Toy Story

Puedes decorar las plumas de tu trabajo o para tus hijos con algunas ideas de crochet, una gran alternativa para que esos útiles sobresalgan, dándoles un toque más personalizado. Para que los puedas hacer, te detallaremos 4 opciones que puedes hacer de tus personajes favoritos de Toy Story:

Woody

Realiza al famoso vaquero de la cinta infantil, solamente realiza su rostro para colocarlo en la base de tu pluma, si quieres hacerlo todavía más creativo, puedes colocar en la pluma una pequeña bota de vaquero café, así nunca olvidaras tapar tu pluma después de cada uso.

Buzz Lightyear

Otra opción más sencilla que puedes hacer es a Buzz Lightyear, una gran alternativa ya que no cuenta con muchos detalles, a diferencia de otros personajes que cuentan con muchos accesorios, solamente no olvides encontrar el estambre adecuado para que sea más fácil identificar al personaje de Toy Story.

Bolitas de tus personajes

Si quieres abarcar todo el cuerpo del personaje, puedes hacerlo todo en forma de esfera o bolita, solamente agrega los colores que le correspondan y sus pequeños ojos para darle mayor expresividad a las ideas de crochet, pero no olvides dejarle un orificio en la base para poder incrustarlo a tu pluma.

Slinky

Por último, para decorar las plumas que tienes en tu escritorio o mochila, puedes crear al pequeño Slinky, el perrito salchicha de juguete que tenía un resorte en su cuerpo. Podrías agregarle una tira larga y envolverlo en tu bolígrafo, así va a parecer que tiene el control el material, todos voltearan a verlo.