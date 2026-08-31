Ni zancadas ni sentadillas: este es el ejercicio que más tonifica el glúteo y mejora la vida diaria

Para poder tener un cuerpo esbelto y saludable; es fundamental llevar a cabo no solo una buena alimentación, sino que también es clave complementarlo con actividad física, que será importante para poder controlar el peso, pero para tonificar ciertas partes del cuerpo. Es por eso que una de las partes que deberías trabajar en el caso de las mujeres. Y si bien uno de los más importantes es la sentadilla o la zancada, quedarán atrás porque hay un ejercicio que será ideal para tonificar esa zona y mejora la vida diaria.

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Por si no sabías, hay ciertas partes del cuerpo que deben tonificarse porque tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, especialmente en aquellas personas que buscan ganar masa muscular, reducir la grasa corporal y que contribuirá a una buena calidad de vida. Una de las zonas que más debe trabajarse, de acuerdo a los expertos son los glúteos, especialmente en las mujeres.

Entre la importancia que tiene tonificar la zona de glúteos, hay que mencionar que será clave para poder proteger la salud de la espalda, mejorar la estabilidad del cuerpo y prevenir lesiones en las articulaciones. Y los ejercicios más sencillos que nos encontramos son las sentadillas y zancadas, que se destacan por trabajar la zona, pero que hay otro ejercicio que se puede hacer desde la casa y es muy fácil.

NI sentadilla ni zancada, este es el mejor ejercicio para tonificar glúteos

El ejercicio que será clave para poder realizar y que te ayudará a tonificar la zona es el puente de glúteos, que es más sencillo de lo que parece porque no se necesitan máquinas, pesas ni tampoco una gran cantidad de espacio. La técnica es muy simple y es que deberás elevar la pelvis desde el suelo mientras se flexionan las rodillas buscando activar la zona de los glúteos. Se puede utilizar tanto en rutinas de fuerza como en sesiones de movilidad y acondicionamiento.

Qué músculos se trabajan con puente de glúteos

En cuanto a los músculos que se trabajan con este ejercicio, hay que mencionar que es ideal para tonificar la zona de los glúteos, pero que implica varios grupos musculares; donde el glúteo mayor participará de manera destacada en la extensión de la cadera; en tanto que los isquiotibiales colaborarán con el movimiento y el abdomen ayuda a estabilizar el tronco.