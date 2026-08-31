Horóscopo de Nana Calistar hoy, 31 de agosto para cada signo; deberán de empezar a mejorar la comunicación con su pareja

Hoy, lunes 31 de agosto es una nueva semana y estamos terminando un mes más, un cambio importante energéticamente. Por eso, Nana Calistar deja algunas predicciones para los 12 signos zodiacales, advertencias que deberán de aprovechar algunos para tener un gran día. Descubre qué fue lo que dijo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, lunes 31 de agosto?

Es momento de dejar de postergar aquellos proyectos a mediano plano, deja de tirar el dinero en cosas innecesarias. Limpia tu núcleo de amistades, en especial aquellas que solamente generan chismes, en el amor va a llegar un romance con mucha pasión. Un viaje lejos se encargará de despejar tu mente, cuida tu salud digestiva y reserva tus planes personales.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, lunes 31 de agosto?

Planifica con paciencia, no dejes que el estrés te gane, y no te arriesgues en ofertas inesperadas, analiza. Se vienen viajes con amigos, posibles nuevas conexiones románticas, pero empieza a actuar con honestidad para evitar falsas promesas. Suelta las cargas ajenas, y a tu familia marca los límites para que puedas evitar las discusiones innecesarias. Concéntrate en aquello que te genera paz.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, lunes 31 de agosto?

Ignora a aquellas personas que solamente buscan formas de provocarte, no te enganches en aquellas discusiones innecesarias. Tendrás dinero extra o te llegará el pago de una deuda pendiente, adminístralo bien. Llegan nuevas oportunidades laborales. Toma decisiones basadas en hechos, ya no en palabras, evita los celos por chismes y cuida tu descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, lunes 31 de agosto?

Establece los límites claros, ignora las críticas de los metiches. Administra tu dinero ante gastos de septiembre, aléjate de aquellas personas que solamente te buscan por interés o conveniencia. En temas de relaciones, llegará la oportunidad de conectar con alguien o de mejorar la comunicación con tu pareja. En salud, debes cuidar el nivel de estrés que manejas, mejora tu descanso y alimentación.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, lunes 31 de agosto?

No finjas tus sentimientos, empieza a hablar con la verdad para resolver problemas o cerrar ciclos, no regreses con los ex solamente por nostalgia. Una propuesta y proyecto laboral van a llegar para mejorar tu economía. Ten serenidad ante chismes o algún distanciamiento con un familiar. Cuidado con aquellas amistades envidiosas, deja de cargar los problemas que no te corresponden.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, lunes 31 de agosto?

Mide tus palabras para evitar conflictos generados por impulsividad. Ten cuidado ante los gastos innecesarios ya que llegaran gastos inesperados, en el trabajo se va a abrir una oportunidad laboral en los siguientes días. Aprovecha el tiempo al máximo con tu familia, deja de idealizar personas del pasado, abre tus oportunidades amorosas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, lunes 31 de agosto?

Define tus prioridades, pero no dejes que opiniones ajenas afecten tus decisiones. No des segundas oportunidades a romances del pasado, mantente al margen ante los pleitos de familiares. Se vienen momentos favorables en ciertos tramites o contratos, además vas a tener una mejora profesional y personal si empiezas a actuar sabiamente.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, lunes 31 de agosto?

Ten cuidado con las discusiones innecesarias y deja de aceptar los tratos desfavorables. Llegaran oportunidades en proyectos y negocios que deberán ser realizados con una administración fría y con decisiones mediatas. Empieza a darle mayor atención a tu familia, cuida tu disciplina y no dejes que terceros se metan en decisiones importantes con tu pareja.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, lunes 31 de agosto?

Septiembre es un gran momento para buscar oportunidades laborales, comienza a preparar todo para esas oportunidades. Una persona del pasado va a regresar, evita idealizar los momentos que viviste. Se transparente con tu pareja. Se constante con tus metas, comienza a cuidar tu salud ante contagios y aprovecha un viaje para que puedas salir de la misma rutina.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, lunes 31 de agosto?

No mendigues por atención de aquellas personas que ya no quieren la soledad, recupera la dignidad y con tu pareja se transparente. Llegará una estabilidad mayor, además de tener la posibilidad de reconocimiento, controla tus gastos hormiga. Muestra tu personalidad pero sin complacer a los demás, confía en tus habilidades para lograr las metas.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, lunes 31 de agosto?

Cuida tu alimentación y descanso para no tener problemas del estomago. No idealices a las personas que no lo merecen, cuida los celos injustificados con la pareja, no le abras la puerta a personas del pasado. Van a llegar oportunidades y negocios interesantes, revisa las letras chicas antes de invertir, y no caigas en provocaciones.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, lunes 31 de agosto?

No mendigues atención y deja de justificar esos malos tratos, detente. Si eres soltero, cuidado con las aventuras casuales para que no involucres a tu corazón. Mantén la calma ante chismes con tu familia. Reorganiza tus finanzas, aprovecha las oportunidades para generar ingresos y ya deja de aguantar momentos incómodos, tu eres la prioridad.