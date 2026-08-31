Paso a paso: cómo tejer pantuflas a crochet, ideal para regalar en el Día del Abuelo

El próximo miércoles 28 de agosto se celebra en todo el país el Día del Abuelo, por lo que es buen momento para agasajar a los abuelitos en su día estando con ellos, dándoles algún tipo de regalo y poder acompañarlos. Es que forman parte de la vida de todos y que son un pilar fundamental en la crianza de cada persona, y para poder retribuirles algo de todos los que nos dan, te vamos a compartir el paso a paso para que hagas unas lindas pantuflas tejidas a crochet.

El Día del Abuelo en México se implementó desde el año 1983 para reconocer la valiosa aportación de los adultos mayores a las familias y a las comunidades mexicanas y que tradicionalmente se celebra compartiendo un grato momento en familia, ya sea un almuerzo o una cena. Para este año, este día tan importante se festejará este miércoles 28 de agosto y es un gran momento para agasajarlo.

Si te encuentras buscando un regalo para tu abuelo en su día, debes saber que no es necesario que gastes tanto dinero ni ser un experto en manualidades, teniendo en cuenta que podrás hacer unas lindas pantuflas tejidas a crochet, una de las manualidades más fáciles de todas. En caso que no llegues a dárselo este 28 de agosto, podrás hacerlas bien para que te queden perfectas. A continuación, te contaremos como tejer estas pantuflas de crochet.

Materiales para hacer las pantuflas de crochet

Hilo de grosor medio recomendado para ganchillo de 5 mm

Ganchillo de 4, 5 mm

Marcadores de puntos con cierre

Aguja lanera de ojo grande para rematar y coser los botones

Tijeras pequeñas para tejidos

Cinta métrica flexible

Botones de madera

Cómo tejer las pantuflas de crochet