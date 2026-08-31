La reacción física INVOLUNTARIA de Lancer en plena Gran Final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

En una noche donde el margen de error es prácticamente nulo en MasterChef 24/7 , la exigencia técnica por el jurado puso a prueba no solo la creatividad culinaria de los aspirantes, sino también su resistencia física y templanza psicológica al momento de ejecutar un ambicioso menú de cuatro tiempos.

A lo largo de toda la temporada, Lancer destacó como uno de los participantes más serenos, caracterizándose por mantener un temple inquebrantable ante los comentarios de los jueces y las pruebas más complejas. Sin embargo, durante la preparación de uno ded sus platillos —una reinterpretación de pozole tradicional con su sello distintivo—, la extrema presión del tiempo y el sofocante calor emitido por las estufas terminaron por quebrantar esa aparente calma.

En los minutos más intensos de la velada, el Lancer sufrió una reacción física involuntaria: visiblemente afectado por el estrés de la prueba decisiva, comenzó a sudar como nunca lo habíamos visto antes en plena estación de trabajo. Las cámaras captaron el momento exacto en que Lancer buscaba mantener la concentración y evitar que las gotas cayeran sobre su preparación, dejando al descubierto la verdadera dimensión de la angustia que se vivió en la recta final de la competencia.

¡Con los nervios al cien! Lancer no deja de sudar en la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

La batalla estelar de esta edición de MasterChef 24/7 reunió a cuatro de los perfiles más sólidos y competitivos del certamen, quienes lograron superar semanas de eliminaciones para disputarse el codiciado trofeo y el título de campeón:

Claudia: Reconocida por su precisión en las técnicas tradicionales y entrega en las clases.

Lancer: Destacado por su propuesta audaz, creatividad en emplatados y evolución constante.

Ixdit: La primera gran finalista asegurada de la temporada, famosa por su disciplina y consistencia en los retos técnicos.

Flor: Quien demostró resiliencia y versatilidad gastronómica a lo largo de las pruebas de salvación más complejas.