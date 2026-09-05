5 ideas para decorar tus colores de Masha y el Oso

Con el regreso a clases los útiles son los elementos más importantes por lo que puedes decorar tus colores de Masha y el Oso para personalizarlo de la mejor manera. Además, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa.

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Esta es una actividad manual que te permitirá personalizar los colores y lápices para llevar a la escuela. También son una buena oportunidad para ofrecer de recuerdo en una fiesta infantil.

¿Cómo decorar tus colores de Masha y el Oso?

Capuchones (Pencil Toppers) de Porcelana Fría o Foamy Moldeable

Una de las opciones consiste en moldear pequeñas figuras para colocarlas en la parte superior de cada color. Algunas alternativas son hacer la carita de Masha con su pañuelo rosa, las orejas texturizadas del Oso, o también puedes hacer elementos del bosque como lo son girasoles y hongos.

Estos colores son hermosos.|Pinterest

Banderitas de Washi Tape Temáticas

Para este caso debes utilizar cintas adhesivas con los colores de la serie, es decir rosa vibrante, fucsia, verde bosque y café marrón. Para ello tienes que cortar un trozo de cinta, doblarlo sobre el extremo superior del lápiz y corta la punta en forma de V para poder crear una bandera. Una opción es escribir el nombre de cada color o dibujar huellas de oso con un marcador.

Etiquetas Escolares Personalizadas y Envueltas

Aquí tenemos una opción en las que puedes descargar etiquetas alargadas con las imágenes de los personajes. Hay plantillas listas para usarse en algunas plataformas. Lo que debes hacer es recortarlas, añadir el nombre del niño y pegarlas envolviendo el cuerpo del lápiz. Para mayor durabilidad, cúbrelas con una capa de cinta transparente.

Estas etiquetas son un gran acierto.|Pinterest

Plumas de Colores y Cordón Rústico

El dibujo de Masha y el Oso se caracteriza por un estilo rústico por lo que puedes envolver la parte superior de tus lápices con un poco de hilo de yute o cordel marrón. En el extremo superior, fija con silicón caliente una pequeña pluma de color rosa o fucsia junto a una cuenta de madera para darle un toque divertido y campestre.

Figuras Planas de Goma Eva (Foamy)

La última opción es utilizar foamy. Para lograr esto lo que debes hacer es dibujar y recortar siluetas sencillas como la cabeza del Oso, la bufanda de Masha o flores del bosque. Pega la figura a una pequeña tira de goma eva enrollada alrededor del lápiz, de modo que puedas quitar y poner el adorno fácilmente cuando el color se vaya gastando.