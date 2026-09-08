5 ideas para decorar tu estuchera de Spiderman
Estuchera de Spiderman. Descubre estas 5 ideas originales para personalizarla con tu héroe favorito.
Grandes y chicos podemos incursionar en manualidades o prácticas que ejerciten nuestro poder creativo. En el ámbito escolar es más habitual tomar contacto con proyectos de este estilo, pero en casa se pueden abordar diferentes ideas y sin hacer grandes gastos.
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Las manualidades e ideas DIY se presentan como propuestas muy interesantes para quienes quieren darle rienda suelta a su imaginación y romper con sus monótonas rutinas. Es por eso que, si buscamos bien, podremos hallar un sinfín de iniciativas para hacer en nuestra propia casa.
Estuchera estilo Spiderman
No todas las manualidades evocan a creaciones abstractas, sino que muchas de ellas se inspiran en series de televisión, películas, producciones animadas, literatura o personajes muy famosos. Sea cual sea el caso, el proceso siempre resulta entretenido y puede compartirse con quienes más queremos.
@mirpratur Cosas frikis para tu estuche con las que alucinarás 🤭 - Grapadora sin grapas. - Lápiz infinito, con el que no hace falta hacer punta y no se rompe. - Goma eléctrica, va muy bien para borrar detalles. - Lápiz cúter, para hacer cortes de gran precisión. ¿Qué te han parecido? ¡Dale al corazoncito si te hemos sorprendido con alguno! 😉❤️❤️❤️ #manualidades #materialmanualidades #material #materiales #materialesoriginales #actividades #actividad ♬ Sex And The City Main Theme (From "Sex And The City") - Geek Music
Al respecto, una de las propuestas de manualidades que de seguro sumará adherentes es la posibilidad de personalizar una estuchera con el estilo de Spiderman. El famoso superhéroe es uno de los más aclamados por grandes y chicos y llevarlo como parte de este elemento que utilizamos a diario es una muy buena idea.
¿Cómo personalizar tu estuchera?
Decorar una estuchera con temática de Spiderman es una excelente forma de darles personalidad a nuestros útiles escolares y llevar toda la energía del superhéroe con nosotros. Es por eso que las siguientes manualidades dejan en claro que existen técnicas sencillas y creativas para transformar una estuchera común en un accesorio genial:
- Parches bordados o de goma: Compra parches termoadhesivos o de coser con la máscara de Spiderman, la araña del pecho o el logo de Miles Morales. Puedes colocarlos en el centro o hacer un collage combinándolos con parches de telarañas.
- Detalle de cierre con llavero o charm: Cambia el tirador estándar de la cremallera por un llavero de Spiderman, una pequeña figura de Lego, o crea tu propio adorno colgante utilizando cuentas rojas, negras y azules junto a un dije de araña.
- Efecto de telaraña con pintura textil: Con un marcador permanente para tela o pintura textil con aplicador de punta fina, dibuja tramados de telarañas en las esquinas o en todo el fondo de la estuchera. El color blanco o plateado resalta especialmente bien sobre fondos oscuros.
- Pines metálicos y broches: Agrega pines esmaltados en diferentes secciones. Esta opción te permite cambiar el diseño cuando quieras sin dañar permanentemente la tela, mezclando diferentes versiones del personaje o frases emblemáticas.
- Personalización con plantillas y aerosol: Utiliza una plantilla (stencil) con la silueta de la máscara o el logo del personaje y aplica pintura en aerosol textil (roja o negra) para darle un acabado estilo grafiti urbano inspirando en Into the Spider-Verse.