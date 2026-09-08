Así despidieron a Farath Coronel tras su asesinato; hubo polémica e insultos

Farath Coronel, conocido como “La Diabla”, fue despedido por familiares y seres queridos tras ser asesinado recientemente. El vidente había ganado popularidad en redes sociales por su contenido relacionado con la espiritualidad y sus predicciones.

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Las imágenes del funeral muestran algunos de los momentos que se vivieron durante el sepelio de Coronel, mientras sus allegados se reunieron para darle el último adiós. Su muerte generó conmoción entre las personas que seguían su trabajo y conocían su trayectoria.

¿Cuándo fue asesinado Farath Coronel?

Farath Coronel fue asesinado el 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El vidente fue encontrado sin vida dentro de una habitación de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Bosques del Lago, después de que sus familiares alertaran a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales acudieron al inmueble tras recibir un aviso sobre una persona lesionada por arma de fuego. Al llegar, los servicios de emergencia confirmaron que Coronel ya no presentaba signos vitales y posteriormente se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo fue el funeral de Farath Coronel, “La Diabla”?

Farath Coronel, conocido como "La Diabla", recibió el último adiós acompañado de familiares, amigos y personas cercanas que se reunieron para despedir al reconocido vidente. El funeral estuvo marcado por la tristeza y la conmoción de sus seres queridos, quienes atravesaron un momento especialmente doloroso.

Durante el sepelio, sus allegados estuvieron presentes para acompañarlo en su último recorrido y rendirle homenaje. Las imágenes compartidas del funeral permiten observar algunos de los momentos de la despedida y la manera en que familiares y conocidos se reunieron para recordarlo.

Coronel habría construido una trayectoria vinculada al mundo del esoterismo y las predicciones, además de mantener una presencia activa en medios de comunicación y redes sociales. A lo largo de los años, logró reunir una comunidad de seguidores interesados en sus contenidos y en sus interpretaciones sobre distintos temas.

Tras conocerse su fallecimiento, usuarios de redes sociales también expresaron mensajes de cariño y condolencias para sus familiares. Su despedida puso nuevamente en el centro de la conversación la trayectoria del vidente y el impacto que tuvo entre quienes seguían su trabajo.