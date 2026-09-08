Adiós lámparas tradicionales: esta es la nueva tendencia del 2026

La tecnología va avanzando constantemente por lo que la decoración del hogar se ve claramente involucrada. En este caso las lámparas tradicionales están quedando de lado para darle paso a una alternativa sin cables ni electricidad.

¡Divertida dinámica con Antonio Rosique!

Estamos hablando de las luces LED recargables que son una gran solución para los hogares. Con ellas puedes iluminar pasillos, placares, escaleras y otros espacios donde no tienes una conexión eléctrica disponible.

¿Cómo son las luces que reemplazan a las lámparas tradicionales?

El sistema que está en tendencia consta de una base fija al techo y una lámpara que se sostiene de ella con un imán. Así podrás colocar la luz en unos minutos y quitarla cuando sea necesario recargar la batería.

Esto es ideal para colocar luces donde poner las lámparas tradicionales llevaría una obra considerable. Así es que tienes libertad de poder colocarla en cualquier sector tranquilamente.

Uno de los modelos que se ha vuelto famoso es el de una lámpara LED alargada con base magnética autoadhesiva. Tiene una potencia de 5 watts y funciona con una batería recargable mediante USB que dura unas 6 horas.

La misma te permite elegir entre una luz blanca fría, cálida o una combinación de las dos. Como mencionamos anteriormente la base imantada te permite poder extraerla para recargarla y también girarla para orientarla hacia la zona que se quiera iluminar.

Algunos modelos tienen un sensor de movimiento por lo que el sistema combina detección del movimiento humano con un sensor de luz ambiental. El alcance llega hasta los 8 metros, con un ángulo de detección de hasta 120 grados.

La mayoría de ellos cuenta con una batería de 400 mAh que permite una autonomía de entre 10 y 20 días. En cuanto a la recarga se realiza mediante USB con una alimentación de 5 voltios.

¿Qué opinan los usuarios?

De acuerdo con los testimonios de los usuarios es una buena herramienta para colocar en un escritorio y poder estudiar. Así también muchos lo colocaron en sectores de maquillaje, vestidores o sitios de exterior,