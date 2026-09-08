Ideas DIY: 5 ideas creativas para transformar tu habitación con estética de Stranger Things

El diseño de interiores no siempre responde a lo que indican las tendencias internacionales. En muchas casas, sus habitantes prefieren rediseñar cada espacio en base a sus preferencias personales o incluso siguiendo un estilo que estuvo en tendencia años atrás.

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Por otro lado, hay que destacar que muchos estilos se ven inspirados en bandas de músicas, series y películas. Así es como ciertos rincones del hogar pueden hacer alusión a este tipo de producciones logrando una atmósfera atractiva para quien la disfruta a diario.

¿Cómo decorar tu habitación?

Cuando se habla de decoraciones que se desprenden del todo de las tendencias exclusivas del diseño de interiores, por lo general estamos haciendo referencia a espacios especiales como pueden ser una habitación o un rincón de juegos o lectura.

En el caso de una habitación, sobre todo si hablamos del cuarto de los niños o adolescentes, las temáticas pueden variar y mucho. En esta oportunidad, el foco se posa sobre una serie muy popular que ha logrado sumar millones de adeptos, Stranger Things.

Estilo Stranger Things

El universo retro, misterioso y ochentero de Stranger Things es perfecto para darle a un dormitorio una personalidad única. Es por eso que las siguientes ideas DIY proponen descubrir que con luces tenues y toques vintage se puede convertir este espacio en un rincón de Hawkins utilizando materiales sencillos y mucha creatividad:

El abecedario con luces navideñas de Joyce Byers

Materiales: Luces de Navidad estilo vintage (de focos grandes o de colores), pintura negra o vinilo adhesivo.

Paso a paso



Pinta o pega las letras del abecedario sobre la pared, una al lado de la otra en tres filas. Coloca el cable de luces de forma que cada foco quede justo encima de una letra. Puedes dejar encendidas solo las luces que deletreen tu frase o palabra favorita.

Cartelera de corcho estilo "Tablero de Evidencias"

Materiales: Tablero de corcho, fotos impresas estilo Polaroid, hilo o estambre rojo, chinches o tachuelas.

Paso a paso



Crea tu propio muro de investigación al estilo de Nancy y Jonathan. Imprime fotos de momentos especiales, mapas o recortes de periódicos. Conéctalos entre sí usando el hilo rojo fijado con las tachuelas para darle ese aspecto de conspiración retro.

Lámpara de portal al "Upside Down"

Materiales: Frasco de vidrio transparente, musgo sintético, algodón, pintura acrílica azul/violeta, una pequeña vela LED o tira de luces a pilas.

Paso a paso



Pega el musgo y trozos de algodón dentro del frasco para simular la vegetación distorsionada del Otro Lado. Pinta suavemente el vidrio por fuera con tonos oscuros y azulados para dar un efecto de niebla. Coloca la luz LED en el centro para lograr un resplandor misterioso.

Cuadro decorativo del Club Hellfire

Materiales: Un lienzo pequeño o marco de fotos, impresiones o pintura del logo de Hellfire Club, fondo de madera o papel envejecido.

Paso a paso



Envejece una hoja sumergiéndola brevemente en té o café y dejándola secar. Dibuja o imprime el icónico logo de los dados y la criatura del Hellfire Club, colócalo dentro del marco y agrégale detalles en pintura roja y negra para un toque Dungeons & Dragons.

Cintas VHS decorativas como mini repisas o luz nocturna

Materiales: Cintas VHS antiguas de segunda mano, tira de luces LED pequeñas a pilas.

Paso a paso

