5 ideas para decorar tu habitación de Halloween
Decoración de habitación para Halloween. 5 ideas baratas que puedes hacer tú mismo.
Las redes sociales son un gran contenedor de ideas de decoración. En ellas no solo se encuentran las últimas tendencias para mejorarle la estética a nuestra casa, sino que también ofrecen ideas para crear nuestros propios adornos.
Noticias Tabasco del 20 de septiembre 2026
Manualidades e ideas DIY se posicionan entre los procesos creativos que ayudan a crear objetos de decoración. En este marco, muchas propuestas se enfocan en fechas especiales y eventos que se conmemoran en distintas culturas como es el caso de Halloween que, en esta oportunidad, será protagonista.
¿Qué es Halloween?
Diferentes fuentes bibliográficas precisan que Halloween, que se celebra cada año la noche del 31 de octubre, es una festividad originada en la antigua tradición celta del Samhain, la cual marcaba el fin de la cosecha y el inicio del año nuevo celta bajo la creencia de que esa noche los espíritus podían transitar hacia el mundo de los vivos.
@jimenasalinas1 Ya quiero decorar mi cuarto de halloween, lo recuerdan cuando era asi?🫣🎃✨ #roomdecor #otoñoaesthetic #halloweendecor #decoracionhalloween #roommakeover ♬ Doomsday - DJ Playa $ew
Con la expansión del cristianismo, la víspera del Día de Todos los Santos absorbió estas costumbres paganas, las cuales más tarde fueron introducidas en Estados Unidos por inmigrantes irlandeses en el siglo XIX. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y estudios de la Universidad de Oxford, este sincretismo cultural transformó los ritos de protección en las populares tradiciones modernas de usar disfraces, decorar la casa, tallar calabazas y pedir dulces mediante el “truco o trato”.
Decoración de habitación para Halloween
Tras conocer los detalles precedentes, la idea de decorar nuestra habitación para Halloween se convierte en una gran iniciativa, además de que no requiere transformarla en una máscara de terror absoluta ni hacer grandes gastos.
La clave está en jugar con la iluminación, las texturas e incorporar pequeños detalles temáticos que mantengan el espacio acogedor pero con un aire misterioso. Es por eso que las siguientes cinco ideas, sencillas y efectivas, te ayudarán a darle ese toque de Noche de Brujas a tu dormitorio esta temporada:
- Iluminación tenue y sombras temáticas: Sustituye la luz blanca principal por guirnaldas de luces en tonos naranja, morado o blanco cálido. También puedes usar velas LED con efecto de llama parpadeante dentro de frascos de vidrio pintados o colocar siluetas de cartulina (como murciélagos o gatos negros) sobre la pantalla de tus lámparas para que proyecten sombras en la pared al encenderlas.
- Cama de estilo gótico o de temporada: Cambia la apariencia de tu cama añadiendo cobijas, mantas de ganchillo o cojines en tonos oscuros como negro, tinto o verde esmeralda. Completa el conjunto con cojines decorativos que tengan motivos de calabazas, fantasmas o estampados de telaraña para que la cama sea el centro de atención.
- Galería de arte embrujado: Aprovecha los cuadros o repisas que ya tienes en la habitación. Reemplaza temporalmente las láminas o fotografías por ilustraciones retro de Halloween, bocetos de botánica oscura, cartas de tarot o grabados antiguos. También puedes añadir marcos negros desgastados para darle un aspecto de casona antigua.
- Ventanas con siluetas y telarañas sintéticas: Recorta siluetas de murciélagos, brujas o árboles secos en cartulina negra y pégalas en los cristales de las ventanas. Vistas desde afuera (o con la luz encendida por dentro), crearán un efecto impactante. Añade un poco de telaraña sintética en las esquinas de las ventanas y los marcos para dar una apariencia abandonada.
- Rincón de pociones y aromas de otoño: Transforma la superficie de tu cómoda o escritorio en una mesa de alquimia. Coloca botellas de vidrio usadas con etiquetas personalizadas ("Polvo de luna", "Veno de serpiente"), ramas secas en un florero oscuro y difusores de aroma o velas perfumadas con fragancias como canela, calabaza, manzana especiada o madera.