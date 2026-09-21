5 ideas para decorar tu habitación de Halloween

Las redes sociales son un gran contenedor de ideas de decoración. En ellas no solo se encuentran las últimas tendencias para mejorarle la estética a nuestra casa, sino que también ofrecen ideas para crear nuestros propios adornos.

Noticias Tabasco del 20 de septiembre 2026

Manualidades e ideas DIY se posicionan entre los procesos creativos que ayudan a crear objetos de decoración. En este marco, muchas propuestas se enfocan en fechas especiales y eventos que se conmemoran en distintas culturas como es el caso de Halloween que, en esta oportunidad, será protagonista.

¿Qué es Halloween?

Diferentes fuentes bibliográficas precisan que Halloween, que se celebra cada año la noche del 31 de octubre, es una festividad originada en la antigua tradición celta del Samhain, la cual marcaba el fin de la cosecha y el inicio del año nuevo celta bajo la creencia de que esa noche los espíritus podían transitar hacia el mundo de los vivos.

Con la expansión del cristianismo, la víspera del Día de Todos los Santos absorbió estas costumbres paganas, las cuales más tarde fueron introducidas en Estados Unidos por inmigrantes irlandeses en el siglo XIX. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y estudios de la Universidad de Oxford, este sincretismo cultural transformó los ritos de protección en las populares tradiciones modernas de usar disfraces, decorar la casa, tallar calabazas y pedir dulces mediante el “truco o trato”.

Decoración de habitación para Halloween

Tras conocer los detalles precedentes, la idea de decorar nuestra habitación para Halloween se convierte en una gran iniciativa, además de que no requiere transformarla en una máscara de terror absoluta ni hacer grandes gastos.

La clave está en jugar con la iluminación, las texturas e incorporar pequeños detalles temáticos que mantengan el espacio acogedor pero con un aire misterioso. Es por eso que las siguientes cinco ideas, sencillas y efectivas, te ayudarán a darle ese toque de Noche de Brujas a tu dormitorio esta temporada:

