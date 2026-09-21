Cuántos hijos tiene Pablo Montero y quiénes son las mamás

Pablo Montero es uno de los artistas más conocidos en México gracias a que se desarrolla como cantante y actor. Ahora, también forma parte de La Granja VIP, un proyecto que lo pondrá a prueba en todos los sentidos y por el que tuvo que arriesgarse a pasar tiempo completamente alejado de sus cuatro hijos, con los que siempre ha procurado mantener una buena relación sin importar la distancia.

Cómo se llaman los hijos de Pablo Montero y con quiénes los tuvo

El "Piquito de Oro" tuvo cuatro hijos. Se convirtió en padre por primera vez con Raquel Piedra y se llama Daniel. Actualmente tiene 20 años y viven Costa Rica junto a su mamá.

Poco después, Pablo Montero vivió un tórrido romance con Sandra Vidal y en 2007 le dio la bienvenida a su segundo hijo, al que decidieron llamar Pablo. El joven ya tiene 19 años y radica en Estados Unidos con la actriz argentina.

Pablo Montero tiene dos hijos mayores: Daniel y Pablo|ESPECIAL

Posteriormente, el cantante tuvo otras dos hijas: Carolina y Daniela, fruto de su matrimonio con Carolina Van Wielink, que es además la única mujer con la que ha estado casado. Las niñas tienen 14 y 12 años respectivamente, pero a diferencia de sus medios hermanos, no son tan mediáticas y mantienen una vida alejada de los reflectores, supuestamente por decisión de su madre.

Pablo Montero tiene dos hijas pequeñas de su matrimonio con Carolina Van Wielink|ESPECIAL

Aun así, Pablo Montero siempre tiene presentes a sus hijos y no duda en recordarlos a cada momento, como ha hecho en sus primeros momentos en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Quién es la novia de Pablo Montero?

A pesar de que se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos años, Pablo Montero ya lleva un tiempo soltero. Y es que tal como confesó en una entrevista para Venga La Alegría, sus últimos romances han fracasado por la diferencia de personalidades y mejor optó por concentrarse en sus proyectos profesionales, incluida la experiencia de estar en La Granja VIP, donde mostrará una faceta muy poco vista por el público.