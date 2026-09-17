5 ideas para decorar tus tenis de Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop se han ganado un espacio muy especial entre los más pequeños por lo que quieren llevarlas en toda su indumentaria. Con estas ideas podrás plasmarla en los tenis de los más pequeños.

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Aquí te dejamos opciones para que tus tenis quedarán inspirados en el universo de K-Pop Demon Hunters. Así podrán llevar el poder de Rumi, Mira y Zoe en sus pies de la mejor manera.

¿Cómo decorar tus tenis con las Guerreras K-Pop?

Retratos con pintura acrílica

Una de las opciones más populares para realizar si tienes talento para el dibujo. Para ello debes aplicar pintura acrílica especial para tela o cuero y dibuja a las protagonistas en los laterales exteriores de tus tenis. Usa tu creatividad para pintar a Rumi, Mira y Zoey, o también agregar a los Saja Boys con el tierno tigre Derpy para crear un diseño completo y lleno de color. No olvides sellar la pintura al terminar para que no se caiga al lavarlos.

Parches termoadhesivos de vinil

Aquí tenemos una opción más rápida y que no te llevará complicaciones, lo que debes hacer es buscar parches termoadhesivos de vinil textil con los logos de HUNTR/X o las siluetas de las guerreras. La aplicación es muy fácil ya que debes fijar lo parches en la tela con ayuda de la plancha.

Los parches son una gran opción.|Pinterest

Cristales brillantes y pedrería

Por otro lado, puedes aplicar la estética K-Pop agregando brillo. Para ello debes aplicar pegamento fuerte en el calzado y agregar cristales de fantasía o pedrería finas como puedes ser las punteras de los tenis, los bordes de la suela o la línea de la costura.

Stickers caseros protegidos

Si lo deseas puedes crear diseños propios imprimiendo plantillas de las Guerreras K-Pop. Lo que puedes hacer es recortar los dibujos, aplicar cinta adhesiva transparente gruesa encima para impermeabilizarlos y pegarlos fuertemente a tus tenis, se aconseja la cinta bifaz de alta resistencia o el papel autoadhesivo. Si lo deseas puedes agregar palabras, notas musicales o cualquier elemento relacionado.

Agujetas temáticas y accesorios colgantes

La última idea que aquí te dejamos, consiste solamente en cambiar las agujetas tradicionales por algunas de colore neón, glitter o con estampados personalizados que combinen con los trajes de las guerreras. Si lo deseas agrega dijes, cuentas de letras en las agujetas o pines.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Además, puedes añadir dijes colgantes, cuentas de letras acrílicas en las agujetas que formen los nombres de tus personajes favoritos o discretos pines especiales para calzado.