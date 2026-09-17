Una vieja herida volvió a abrirse: así resurgió el PLEITO entre Ivonne Montero y Natalia Alcocer

La convivencia en La Granja VIP volvió a enfrentar a Ivonne Montero y Natalia Alcocer, quienes protagonizaron una serie de momentos tensos que dejaron claro que las diferencias entre ambas no quedaron en el pasado. Todo comenzó durante una dinámica y posteriormente escaló durante la Asamblea, donde las dos intercambiaron fuertes señalamientos.

El “beso de Judas” que desató el conflicto en La Granja VIP

Durante una dinámica de verdad o reto conducida por Kunno, Ivonne Montero recibió una petición que terminó provocando una reacción inesperada. La actriz tenía que darle un beso a la persona que considerara un “Judas” dentro de la granja y eligió a Natalia Alcocer.

Aunque el gesto formaba parte de la dinámica, Natalia no lo tomó de manera positiva. La participante rompió en llanto y expresó su molestia ante la situación. Además, aseguró que no permitiría que la manipularan ni que se le colocara en el papel de villana mientras Ivonne asumía una posición de víctima. El momento abrió nuevamente una brecha entre las dos participantes y la tensión continuó durante las horas posteriores.

La confrontación llegó hasta la Asamblea

La situación terminó trasladándose a la Asamblea de La Granja VIP, donde las diferencias dejaron de ser indirectas. Al momento de emitir su voto, Ivonne decidió nominar a Natalia y aprovechó la oportunidad para hablar sobre situaciones que, de acuerdo con su versión, ocurrieron anteriormente entre ellas.

Ivonne acusó a Natalia de haberla humillado en el pasado, dejando claro que aquel episodio todavía influía en la manera en la que actualmente percibe a su compañera. Natalia, por su parte, respondió con un fuerte señalamiento y calificó a Ivonne como “manipuladora”, dejando ver que no comparte la versión de los hechos que expuso la actriz. Así, lo que comenzó con una dinámica terminó convirtiéndose en un nuevo enfrentamiento entre ambas dentro de la granja. El episodio también dejó abierta la posibilidad de que sus diferencias continúen influyendo en las estrategias y nominaciones de las próximas semanas.