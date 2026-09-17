Sigmund Freud, neurólogo austríaco: “La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen fuera del agua”

La psicología es una de las disciplinas más respetadas a nivel mundial y que cumple un rol fundamental en el cuidado de la salud mental de la sociedad. La mente y el comportamiento humano son sus campos de trabajo por lo que existen importantes investigaciones y experimentos que sustentan su esencia.

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Profesionales como Sigmund Freud han hecho grandes descubrimientos en el marco de la psicología, sentando además las bases para crear las herramientas con las que esta disciplina trabaja.

¿Quién fue Sigmund Freud?

Al hablar de Sigmund Freud debemos decir que fue un psiquiatra austriaco considerado como el precursor del psicoanálisis, un enfoque revolucionario para comprender la mente humana, según destaca un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos).

Sigmund Freud sentó las bases para la comprensión de la mente humana, la teoría psicoanalítica y muchas de las prácticas terapéuticas que se conocen en la actualidad, de acuerdo a la Fundación UNAM. La entidad añade que cimentó nuevos conocimientos que sirvieron de base para muchos psicólogos, permitiendo que sus obras fueran el punto de partida de diversos estudios psicológicos posteriores.

Sigmund Freud y una frase profunda

Estudiar todo el legado de Sigmund Freud es una obligación para los futuros profesionales y es que su trabajo ha sido uno de los más importantes dentro de la psicología. En esta oportunidad, ponemos de relieve su frase "La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen fuera del agua" con la que ilustra la estructura de la mente humana comparando la pequeña porción visible sobre la superficie del agua con la mente consciente, aquello de lo que nos damos cuenta en el día a día, como nuestros pensamientos directos, decisiones inmediatas y percepciones presentes.

Esta frase sugiere que lo que mostramos o conocemos racionalmente de nosotros mismos es solo una fracción superficial, pero la premisa central de que la mayor parte del procesamiento mental ocurre fuera de la conciencia resulta totalmente vigente en la actualidad.

En este punto, debemos destacar que la ciencia moderna confirma que nuestro cerebro procesa volúmenes masivos de información de forma automática sin requerir atención consciente, siendo este un pulgar hacia arriba a la premisa de Sigmund Freud.