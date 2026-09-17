Qué hacer con los garrafones de agua de llenos: 4 ideas para que no arruinen la decoración de la cocina

Aunque casi siempre pasan desapercibidos, los garrafones llenos de agua pueden hacer que la decoración de la cocina se arruine a primera vista. La solución está en optimizar cada espacio con opciones funcionales que no requieran de remodelaciones ni instalaciones pesadas. Estas cuatro ideas son accesibles y mejorarán la decoración al instante .

¿Qué hacer con los garrafones de agua llenos en la cocina? 4 soluciones que transforman la cocina al instante

Los garrafones pueden parecer espaciosos y pesados, pero colocándolos en el lugar adecuado, pueden pasar desapercibidos. Desde canastos, hasta huevos estratégicos de la cocina, estas son las soluciones que pueden funcionarte .

Ponerlo en canastas de mimbre: ya sea uno, dos o hasta tres garrafones, todos se pueden poner en canastas diferentes hechas a la medida que taparán el feo diseño del plástico. También sirven para aquellos garrafones vacíos que esperan ser reemplazados. Según El Mueble, este truco es el más recomendado, pues tiene dos funcionalidades y es muy sencillo de conseguir.

Ideas para cubrir los garrafones de agua llenos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Colocárlos abajo de la barra: en muchas ocasiones, las barras de cocina tienen huecos que se pueden utilizar de manera sencilla. Allí puedes esconder los garrafones llenos junto a otros productos de la cocina, tal como te lo mostramos en otra ocasión.

Mueble para garrafones con puerta: si en tu casa hay mucho movimiento de garrafones, entonces tener un mueble con varios compartimentos puede ser la solución. Pasa desapercibido como un mueble más de la decoración.

Ideas para poner el garrafón lleno en la cocina y que no se note.|(ESPECIAL/Canva)