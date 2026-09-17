Ideas en 5 minutos para decorar tu cuarto

Si buscas darle un nuevo aspecto a tu cuarto pues te traemos las mejores ideas para que lo decores de una manera rápida y sin gastar mucho dinero. Estas opciones están inspiradas en el estilo DIY por lo que podrás imponer tu creatividad.

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Estas transformaciones son express por lo que necesitarás de cosas que ya tienes en tu hogar o si necesitas comprar pues son objetos de bajo presupuesto. Ahora si manos a la obra.

¿Cómo decorar tu cuarto?

Galería de fotos colgante (Estilo Aesthetic)

Para esta idea solo necesitas fotos impresas de lo que más desees, puede ser amigo, paisajes, polaroid, entre otros. Estas pueden ir en cordón de yute o hilo grueso y ganchos pequeños de madera.

Lo que debes hacer es colgar el hilo horizontalmente en la pared principal y fijarlo con alguna cinta bonita o clavos pequeños. Allí deberás sujetar las fotos con los ganchitos para obtener un toque cálido y personal.

Guías de luces LED con formas

En este caso lo que necesitas una tira o serie de luce navideñas o también luces LED. No las uses solo en línea recta, sino que opta por colocarla alrededor del marco de tu cama para crear un cabecero luminoso, o colócalas dentro de un frasco de vidrio transparente sobre tu mesita de noche para hacer una lámpara ambiental instantánea.

Aplica la "Regla del 3" en tus repisas

Si quieres aplicar esta idea necesitarás libros, plantas, velas o recuerdos. Agrupa estos objetos en números impares se ven visualmente más atractivos para el cerebro. Ve a tu repisa o escritorio y acomoda tus cosas en grupos de tres (por ejemplo: una planta pequeña, una vela aromática y dos libros apilados horizontalmente). Cambiará la estética por completo.

Organizadores con cajas recicladas

Por último, necesitarás cajas de zapato o de cartón rígido que no uses. Para aplicarlo tienes que forrarlas rápidamente con algún papel de regalo, tela vieja o incluso retazos de revistas. Así vas a poder utilizarlas como estantes abiertos o sobre tu escritorio para mantener tus objetos ordenados.